Macri y Colombi colocaran piedra fundacional de planta de biomasa este viernes en Virasoro

En un acto a concretarse este viernes 4 de agosto, a las 11.30, en la localidad de Gobernador Virasoro, el presidente Mauricio Macri, junto al gobernador Ricardo Colombi, colocarán la piedra fundacional que dará inicio a la construcción de obras de la mayor planta de generación de energía renovable con biomasa forestal del país, con una inversión en una primera etapa de 60 millones de dólares de capitales privados. El predio se ubica sobre Ruta Nacional 14, kilómetro 759.

Al respecto, el secretario de Energía, Eduardo Melano, informó que se trata de una “inversión privada que cuenta con el apoyo del gobierno provincial y nacional. Las obras de la planta ya están en marcha desde hace varios meses y el viernes se hará el acto protocolar con la presencia del presidente Macri”.

“La provincia ha tenido una decidida participación, teniendo en cuenta que mejoró los caminos de acceso a la planta y todos los estudios previos que llevaron a la licitación se hicieron desde la Secretaría de Energía, junto las presentaciones de rigor a la empresa CAMESA”, comentó Melano, para luego detallar que la “central en cuestión va a utilizar la biomasa disponible que genera vapor y ese vapor pone en movimiento una turbina que genera fluido eléctrico”.

Y expresó que el “impacto será muy grande ya que además de la etapa de construcción y de infraestructura, habrá personal calificado y la logística necesaria para proveer materia prima”.

Para concluir, Melano puso de relieve que Corrientes “tiene un segundo proyecto de inversión por 40 millones de dólares en generación de energía con biomasa forestal en Santo Tomé”.

Detalles del emprendimiento

El Grupo INSUD invierte 60 millones de dólares en Corrientes para construir la mayor planta de generación de energía con biomasa forestal del país

La empresa forestal Pomera, integrante del Grupo Insud, anunció oportunamente su intención de construir una planta de generación eléctrica a partir de biomasa forestal en Gobernador Virasoro. El proyecto inicial contempla una inversión de 60 millones de dólares para generar 40 MW por hora de energía en forma sustentable. Será la mayor generadora eléctrica a partir de residuos forestales del país.

El emprendimiento cuenta con el apoyo del Gobierno nacional y provincial y motivará otras inversiones similares en toda la región del NEA.

La planta de biomasa en Virasoro generará la mitad de energía que hoy se produce en Corrientes a través de usinas abastecidas con gasoil. Y se estimulará el desarrollo de agregado de valor en toda la región forestal entre Corrientes y Misiones.

La planta de biomasa forestal representará un cambio productivo muy importante para el desarrollo industrial.

En el caso de la planta anunciada por Pomera, se trata de energía que se genera a partir de biomasa forestal como por ejemplo, las astillas (chips) de madera. La biomasa se quema en una caldera en donde su combustión convierte el agua en vapor, y finalmente en electricidad.

La biomasa se está consolidando como nueva fuente de energía a nivel mundial por las ventajas que tiene: se produce a partir de fuentes renovables, es más limpia y sustentable, y permite un mayor aprovechamiento de recursos que hoy en día están disponibles y no son utilizados productivamente.

Además, la producción de energía a partir de biomasa es muy versátil y permite obtener distintos combustibles como por ejemplo, electricidad, bioetanol, biodiésel, biogás, entre otros. En el caso de la planta de Pomera será exclusivamente para la producción de energía eléctrica.

En este sentido, se destacó que la localidad de Gobernador Virasoro es una de las más pujantes de la provincia en lo que refiere a la industria forestal.

Estos trabajos, sumados al interés de los industriales correntinos y de la región que pretenden radicar sus emprendimientos en esa zona, permiten vislumbrar un escenario muy prometedor para el sector, para Virasoro y para la economía provincial.

En Virasoro, Pomera contará con la mayor planta energética de biomasa forestal

El Grupo INSUD comprende un grupo de empresas con actividades en diferentes negocios y de capitales 100 % nacionales. En la actualidad el grupo se encuentra presente en 37 países. Entre las empresas que la integran se encuentran: Chemo y PhamADN (ciencias de la vida); Solantu; Hotel Puerto Valle y Yacaré Pora (naturaleza y diseño); Capital Intelectual y K&S Film (información y cultura); Garruchos Agropecuaria, Los Murmullos y Pomera SA (agroforestal), Mundo Sano (responsabilidad social).

Pomera S.A. tiene actividades forestales principalmente en la provincia de Corrientes. El patrimonio de Pomera Maderas es de 65.000 hectáreas distribuidas 45 mil hectáreas forestadas de pinos, eucaliptos, grevillea, paraíso y kiri, y otras 20 mil hectáreas en Paraguay. Disponen de un porcentaje de las plantaciones certificadas bajo el sello internacional de manejo forestal sostenible FSC.

Además cuentan con un vivero y un complejo industrial con una planta de última tecnología para impregnación de postes destinados a tendido de redes aéreas, uso rural y construcción.

En tanto, un 20% de su patrimonio forestal lo destinan a la conservación.

Por diversas circunstancias del contexto político y económico de la Argentina, la iniciativa de la construir la planta en Virasoro se postergó, pero finalmente este año el grupo reactivó la inversión de la planta energética que, demanda una inversión millonaria.

Será entonces, la mayor generadora eléctrica a partir de residuos forestales del país.

Cabe señalar que en el año 2014, un incendio accidental destruyó el aserradero de Pomera, tras lo cual anunció la construcción de una planta para producir energía eléctrica a partir de biomasa forestal que implica una inversión de 60 millones de dólares.

Por la magnitud de los daños producidos en aquella oportunidad en el aserradero ubicado en Gobernador Virasoro, resultó materialmente imposible para la compañía retomar la actividad productiva de la planta en el corto plazo ya que la destrucción causada por el incendio fue total. No obstante, ratificó su compromiso de llevar adelante una nueva construcción que empezó a materializarse este año y para lo cual el viernes será el momento de colocar la piedra fundamental.

Energía limpia y más eficiente

El desarrollo de energía de fuentes renovables se ha vuelto una prioridad para cualquier país que quiera asegurar su futuro. La energía de fuentes renovables es aquella que se obtiene a partir de elementos naturales e inagotables. Puede ser la bioenergía, la energía eólica, hidroeléctrica y solar, entre otras.

En el caso de la planta anunciada por Pomera, se trata de energía que se genera a partir de biomasa forestal como son, por ejemplo, las astillas (chips) de madera. La biomasa se quema en una caldera en donde su combustión convierte el agua en vapor, y finalmente en electricidad.

