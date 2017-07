Vaz Torres destacó la solidez y pertenencia local del sistema previsional correntino

Categoría: Provinciales Publicado: - Jul 19, 2017 - 15

El jefe de la cartera económica, Enrique Vaz Torres, desacreditó las versiones que intentan instalar la condición de vulnerabilidad del sistema previsional local. “No está en riesgo el sistema previsional de la provincia de Corrientes. Durante toda la administración del gobernador Ricardo Colombi nunca lo estuvo”, apuntó. “Al contrario, hay previsibilidad y autosustentabilidad porque el Estado se maneja con los recursos que tiene. Nosotros ya tenemos beneficios que colocan a nuestra jubilación por encima del mínimo nacional y no vamos a retroceder un centímetro”, destacó el jefe de la cartera económica correntina

El ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, destaco ayer la solidez del sistema previsional correntino y remarcó la visión del gobernador Ricardo Colombi respecto de su pertenencia local; recordando incluso que el Mandatario buscó otorgarle rango constitucional a esta situación, iniciativa trabada por el kirchnerismo a nivel provincial.

El funcionario afirmó que el sistema previsional provincial no está en riesgo, destacó que el beneficio local está por encima de la mínima nacional, y descalificó a versiones de sectores kirchneristas, “mal intencionadas, que intentan instalar situaciones inexistentes y con intenciones políticas”.

“No está en riesgo el sistema previsional de la provincia de Corrientes. Durante toda la administración del gobernador Ricardo Colombi nunca los estuvo; en esta gestión no se ajusta el equilibrio del Estado apretando al más débil”, dijo Vaz Torres.

“Al contrario, hay previsibilidad, hay autosustentabilidad porque el Estado se maneja con los recursos que tiene. Nosotros ya tenemos beneficios que colocan a nuestra jubilación por encima del mínimo nacional y no vamos a retroceder un centímetro”, destacó el jefe de la cartera económica correntina.

“Gustavo Valdés es un garante de que esta administración, que ha sido exitosa hacia atrás, será aún más exitosa hacia adelante, porque una Provincia ordenada y en equilibrio y con el acompañamiento del gobierno nacional va a tener las inversiones que nos hace falta, mantener los beneficios y acrecentar desde la administración todas las cosas que no pudimos hacer merced a la tranca que tuvimos del kirchnerismo. Esta es la discusión que se viene”, sostuvo el titular del Ministerio de Hacienda y Finanzas con relación al candidato a Gobernador del frente gobernante.

DISCUSIÓN Y REGULARIZACIÓN

“Tuvimos con Nación larguísimas discusiones hasta que entendieron y se cambiaron los términos del acuerdo”, comentó Vaz Torres con relación a los convenios entre IPS y ANSES; tras lo cual recordó que durante el Gobierno kirchnerista se pretendía obligar a la provincia a dejar de abonar el 82% móvil en el beneficio y los aumentos.

“El convenio que se aprueba recientemente permitió destrabar los fondos que por primera vez el gobierno nacional otorga para Corrientes por los desequilibrios del sistema previsional local. Cuestión que tras las sucesivas auditorias, el kirchnerismo no transfirió a Corrientes”, explicó Vaz Torres.

“Desde el 2015 para atrás, las auditorias están realizadas, reconocidas, en algunos casos ni siquiera se hicieron auditorias, están reclamadas administrativamente y nunca nos reconocieron los desembolsos”, dio a conocer el Ministro.

“El gobierno nacional actual hizo la auditoria del primer año, reconoció y se firmó el convenio. Sin embargo, dejamos en claro que no vamos a retroceder en los beneficios de nuestros jubilados”, dijo Vaz Torres.

OPOSICIÓN SIN LEGITIMIDAD

El funcionario criticó duramente a Camau Espínola y sus colaboradores, al recordar que “pertenecen al sector kierchnerista que siempre trabajaron favoreciendo a los amigos y no a todo el sistema. Esta es una primera cuestión que los deslegitima”, subrayó Vaz Torres. “Este convenio fue para empezar a recuperar los fondos de los desequilibrios”, expresó.

Además, recordó que “cuando el gobernador Ricardo Colombi propuso la reforma de la Constitución, pretendía elevar con rango constitucional la pertenencia provincial del IPS. El kirchnerismo no quiso votar esa reforma, es más, no quiso ni tratar, y esto es un elemento esencial para mantener el Instituto de Previsión Social (IPS) dentro del Estado provincial y no en ningún esquema de transferencia de nuestra caja y de pérdida de beneficios. Tampoco quisieron adentrarse en esa discusión”, reprochó el Ministro.

“Entonces esto que dice el kirchnerismo es un tiroteo político y nada más que mediático, sin fundamentos; porque la gente, el jubilado, sabe perfectamente que si hay alguien que les reconoció sus derechos, que les legitimó, que les reconoce el 82 por ciento móvil, que hay automáticamente un pago en tiempo y forma con la clase activa, que se recuperaron los haberes mínimos previsionales por encima de los de la Nación durante mucho tiempo, fue este Gobierno, la gestión de Ricardo Colombi”, señaló el titular de Hacienda y Finanzas.

UN ESQUEMA CÍNICO

Vaz Torres cuestiono duramente la posición de la oposición a nivel provincial, al señalar que “muchas inversiones no pudieron hacerse durante largo tiempo porque se ausentó el gobierno nacional de la mano de Cristina Kirchner y de Camau Espínola, trancándonos recursos como por ejemplo para las obras de cloacas, que se están haciendo ahora, con 1.200 millones de pesos que se van a destinar para obras de saneamiento en la Capital”, dijo.

“Camau Espínola hizo gestiones para que esa obra la pueda hacer él desde el municipio cuando él era intendente, sacándole a la Provincia cuando el presupuesto ya estaba calculado, hecho y listo para licitarse”, puntualizó Vaz Torres.

“Personalmente, Camau Espínola hizo las gestiones en la Nación para que se trabe este proyecto. Finalmente la Nación, ahora, destrabó esta inversión como también el financiamiento para la obra de Bella Vista y otros proyectos de obras para Corrientes que fueron trabadas por el kirchnerismo y que ahora están licitándose y en marcha”, destacó el ministro.

“Imagínense lo que va a pasar con la expansión urbana para Santa Catalina. Anunciaron grandes cosas como la autovía y otras cosas y no hicieron nada. Lo único que hicieron es circo”, dijo Vaz Torres.

“Cómo va a venir, el hombre que trancó todas las posibilidades de desarrollo, que trabó la inversión nacional acá, a decir que es el futuro”, fustigó