Con presencia del Gobernador iniciaron obras de conexión del gasoducto de Curuzú

El Gobernador encabezó en la fría mañana de hoy el acto de inicio de obras de soldadura de caños, que permitirá conectar el Gasoducto de Curuzú Cuatiá con la Estación de Rebaje situada en Colonia Libertad, el evento se desarrolló en la Ruta 25 a la altura de Parada Acuña, oportunidad en que decenas de obreros en medio de una importante movilización de maquinarias y herramientas, procedían a iniciar la soldadura de los caños que van a conectar los mencionados puntos, en un tramo que abarca 36 kilómetros y que cuyas obras estarían concluidas a mediados de octubre.

Ricardo Colombi acompañado por el ministro de la Producción Jorge Vara, los secretarios de Energía Eduardo Melano y de Ganadería y Agricultura Manuel García Olano, los intendentes de Colonia Libertad Herminda Errecart y de Curuzú Cuatiá Eduardo Domínguez, y sus pares de la zona, el diputado nacional Gustavo Valdés, se secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica seccional Corrientes Juan de Dios Avalos, los directivos de la empresa Víctor Contreras, encargada de este tramo de los trabajos, los representantes del consorcio caminero 21, encabezado por su presidente Carlos Zambón, los representantes del Rotary Club de Curuzú, y numerosos productores y vecinos de la zona.

El Gobernador recorrió las secciones del obrados y converso con los técnicos y empresarios y recibió información del ingeniero Franco de la secretaria de energía, respecto del procedimiento que se estaba llevando a cabo, tras el saludo y fotografiarse con el obrero dio inicio el acto.

Acto

El acto se inició con las palabras del ministro Jorge Vara que fundamentalmente hizo hincapié en el enripiado de los caminos por los que se movilizan la producción de la zona, consignando: “es una jornada muy importante esta que estamos viviendo, en la que podemos dar cuenta del trabajo que viene realizando cos consorcios camineros, que ha permitido enripiar gran parte de las principales vías de comunicación que utilizan los productores para comercializar los mismos, y fundamentalmente que vinculan a las poblaciones y permiten el acceso a los establecimientos sanitarios, escolares, deportivos y culturales etc.”.

Agregando: “Si bien no corresponde a mi área esto del gasoducto, no ´puedo dejar de mencionarlo, ya que emociona ver todo esto que se está concretando en nuestra provincia, y que también va a generar más oportunidades en materia productiva, porque es una nueva fuente de energía”.

Eduardo Melano

El secretario de Energía Eduardo Melano, se refirió a los aspectos más técnicos de la obra, consignando: “estamos en el inicio de la soldadura de los caños que van a transportar el gas de Curuzú, en un tramo de 36 kilómetros, que van a demandar hasta mediados de octubre. Tras esto viene el trabajo de llevar el gas a Mercedes y generar el proyecto de generar la red domiciliaria en Curuzú, también tenemos proyectados tomar el gas del sistema enfriarlo y venderlo en diferentes estaciones articuladas al efecto. Nos queda luego el gasoducto de Monte Casero, con lo que toda la zona estará cubierta y como dice el ministro es un importante aporte para la actividad productiva. Lamentablemente Trasnea no acompaña de la misma manera este proyecto de mejor generación energética en la provincia y nos tiene paralizada con nuestra Estación Transformadora en la zona, que lista para funcionar la empresa no nos permite la conexión, desperdiciando esta oportunidad de contar con otra fuente de energía”.

Carlos Zambón

El presidente del consocio Caminero 21, Carlos Zumbón, al hacer uso de la palabra dio cuenta del trabajo y de cómo se realiza en el enripiado en la zona, detallando y destacando los controles y el rendimiento del ripio, que permitió cumplir con las expectativas de los productores y el gobierno.

Representante de la UOCRA Y de la empresa

Si viene era el turno del Gobernador de la Provincia, este invitó a hacer uso de la palabra a uno de los empresarios que llevan a adelante los trabajos, y al titular de la UOCRA Corrientes, ambos presentes en el lugar.

El ingeniero Martín Marcet hizo uso de la palabra por la empresa, e indicó: “estamos en el inicio de la soldadura de los caños, que tiene una serie de controles muy específicos, se sueldas y se controlas y se pintan en más de tres oportunidades e incluso al otro día, creemos que vamos a tener un ritmo de 8 mil soldaduras por día, a un ritmo de trabajo de 18 horas días, lo que nos hace estimar que estaremos concluyendo esta parte de la obra para mediados de octubre”.

Por su parte Juan De Díos Avalos secretario general de la UOCRA Corrientes expresó: “Ricardo estamos muy agradecidos por hacernos participar de este acto, y fundamentalmente estamos muy conformes con la posibilidad laboral que se ha abierto para nuestros afiliados, y más aun sabiendo que nuestro esfuerzo esta el servicio del progreso de la Provincia”.

Gobernador

Finalmente el gobernador Ricardo Colombi expresó: “estamos muy conformes con este inicio de la soldadura de caños, en una obra que es trabajo y progreso para los correntinos, y quiero destacar que el proyecto tiene más de 30 años, y aquí está -mostrando una carpeta- el detalle de la misma, que es un informe completo elaborado por el Rotary de Curuzú que junto al de Mercedes, Libres y Caseros son artífices del mismo y los que lucharon incansablemente para que esto sea una realidad como es hoy. Y esto trascendente porque toda la zona va a tener otra alternativa energética, si tenemos que seguir luchando para que se modifique la situación de TRASNEA, que tal como está perjudica al interior, porque cobra y no invierte para poder brindar el servicio que corresponde. Estamos un poco cansados de esa situación y queremos que se revierta la misma.

Bella Vista

Colombi culpó directamente a esta empresa por la falta de luz en Bella Vista, consignó que no pudieron reaccionar como corresponde al producirse un incendio en la ET del lugar, y consignó que a la fecha no resuelven el problema por no tener el equipamiento para hacerlo.

Lugo de la mencionada afirmación Colombi expresó: “quiero destacar la inversión general del Gasoducto en toda la zona sur que supera los mil millones, acá en esta conexión estamos invirtiendo 110 millones, y todo esto lo podemos hacer gracias al apoyo del Gobierno Nacional, especialmente al ministro del Interior Rogelio Frigerio, que nos apoyaron para tomar los recursos disponibles en el BID -Banco Interamericano de Desarrollo- para este tipo de obras. Esta es la muestra de lo que podemos hacer trabajando juntos, los municipios, la Provincia y la Nación, vamos a seguir por ese camino y con más logros”.

Finalmente, Colombi destacó: “es muy importante la presencia del gremio la UOCRA, con Juan -por el secretario general- y sus afiliados, porque este emprendimiento es trabajo y oportunidades, y de esa forma vamos avanzar, aquí también hay una conjunción con el sector privado, la empresa y los trabajadores y el Estado, que en conjunto llevan adelante esta obra. Y por otro lado quiero destacar el proyecto de enripiado que vamos cumpliendo y que nos permite tener los caminos en condiciones para la población y los productores, y vamos a seguir con ripio en cada rincón de la provincia”.