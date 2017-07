Lazaroff: “El IPS es de los correntinos y su caja no será transferida a la Nación”

Categoría: Provinciales Publicado: - Jul 09, 2017 - 32

“El IPS es de los correntinos y la caja de previsión no va a ser transferida a la Nación “ aseguró la interventora del Instituto de Previsión Social de Corrientes (IPS), Lorena Lazaroff, en comunicación con el programa “Lo bueno, lo malo y lo feo”, destacando que “este es el malicioso accionar de algunos opositores que lo utilizan como caballito de batalla para infundir miedo”. Adelantó también que “en los próximos días se habilitará un Centro de Informes Telefónico para comodidad de nuestro abuelos”.

“Es lamentable la información que incluso algunos legisladores opositores difundan sobre la transferencia del IPS a la Nación porque es totalmente mentira. Esto ha sido un caballito de batalla de la Oposición. Colombi manifestado en reiteradas oportunidades que el IPS es de los correntinos y que la caja provincial no va a ser transferida a la Nación”, sostuvo la interventora del IPS.

“Colombi – agrego incluso quiso darle al IPS rango constitucional, con la pasara propuesta de reforma constitucional y fueron precisamente estos legisladores, los del FpV o como quieran llamarse ahora, los que se opusieron a la Reforma y esta no fue posible... pero de todas maneras el IPS quedará siempre en manos de la provincia”.

Lasaroff por otra parte comentó que “en poco tiempo más” se implementará en el IPS un centro de informes telefónico” para poder brindar un mejor servicio de asesoramiento y consulta a todos los beneficiarios.

“La gente va a poder llamar y asesorarse y consultar sobre sus expedientes y trámites que se realizan en la institución. Si bien tenemos una consulta de expediente vía web, ahora vamos a sumar una nueva vía de comunicación”, dijo.