Este lunes a partir de las 22 horas Regatas va por la recuperación ante San Lorenzo

La dirigencia de Regatas Corrientes informó que este lunes continuará la venta de entradas para las finales de la Liga Nacional, entre Regatas de Corrientes y San Lorenzo, cuyo primer choque será este el lunes 10 de julio en el estadio del parque Mitre, a partir de las 22 horas.

Este lunes proseguirá la venta de entradas a plateas y populares, tanto para socios y no socios, para las finales de la Liga Nacional, entre Regatas Corrientes y San Lorenzo, que continuará el lunes 10 y miércoles 12 de julio en el estadio del parque Mitre.

La venta de entradas se llevará a cabo en la portería institución, en el horario de 9 a 12; en tanto por la tarde, ya también en la boletería del estadio, comenzará a las 17 en adelante hasta agotar stock.

PRECIOS

El precio de las entradas para al sector plateas tendrá un valor trescientos pesos ($ 300) para socios, con la presentación del carnet con la cuota societaria (una por socio sin excepción); y de quinientos pesos ($ 500) para no socios

En tanto el valor de las entradas populares es de cien pesos ($ 100) para socios, con la presentación del carnet con la cuota societaria al día (una por socio, sin excepción), y de doscientos pesos ($ 200) para no socios.