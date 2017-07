Este martes desde las 22 hs Regatas Corrientes enfrenta a San Lorenzo en la final de la LNB

Categoría: Provinciales Publicado: - Jul 03, 2017 - 21

En horas del mediodía, en la sede de la compañía main sponsor de la definición, Seguros La Caja, se realizó el lanzamiento de la serie final de la Liga Nacional de Basquetbol (LNB) entre Regatas Corrientes y San Lorenzo de Almagro. La conferencia de prensa contó con la presencia de los protagonistas de ambos equipos y con autoridades de la compañía aseguradora y de la Asociación de Clubes.

De la presentación participaron Iván Ferrando, Director de Marketing y Comunicación Externa de la empresa de seguros. Juan Diego García Squetino, Director de Marketing y Patrocinios de la Liga Nacional.

Ademé de, por el lado de Regatas Corrientes, el entrenador, Gabriel Piccato y los jugadores, Paolo Quinteros y Pablo Espinoza. Por el lado de San Lorenzo, su coach, Julio Lamas acompañado por Nicolás Aguirre y Gabriel Deck.

Al momento de tomar la palabra, el entrenador, Gabriel Piccato comenzó diciendo: “Estar entre los dos mejores equipos de una competencia tan larga, dura y competitiva es motivo de orgullo, así que estoy muy agradecido por estar junto a la institución en este lugar”.

“No nos vamos a alejar de la matriz que utilizamos desde el inicio de la temporada, tenemos el deseo de ser competitivos en cada juego. Hay que salir a defender nuestro estilo e idea de juego”, agregó.

Consultado respecto al rival y al favoritismo, el entrenador reconoció: “Somos conscientes del adversario, que depende de lo mismo que nosotros, sabemos de la jerarquía del entrenador y de sus jugadores, son los últimos campeones”.

“Por eso nuestro deseo es ser competitivos, aceptar la derrota porque está dentro de las probabilidades, pero queremos llevar al máximo nuestro potencial”, agregó el entrenador que ya supo ser campeón con Boca Juniors.

Por su parte, Paolo Quinteros, capitán del equipo correntino, aseguró: “Estamos preparados y con muchas ganas, una final no se da todos los días, queremos disfrutarla y trataremos de llegar de la mejor manera”.

El colonense disputará su tercera final de la Liga Nacional en las filas de Regatas Corrientes pero ya dijo presente y fue campeón con otros equipos de la Liga Nacional. Al respecto el escolta comentó: “El gen ganador se construye, para llegar a jugar muchas finales he trabajado, y nunca fui conformista, siempre quise más”.

“Pero fundamentalmente me ayudo estar en equipos competitivos, con grandes entrenadores y jugadores”, agregó Quinteros que supo jugar finales con Estudiantes de Olavarría (2), Boca Juniors (2) y ahora con Regatas Corrientes.

“Tengo la suerte de estar en una final nuevamente, pero esto es gracias a mi cuerpo técnico y compañeros que depositan la confianza en mí y ayudan para que todo sea más fácil”, finalizó.

El último en tomar la palabra por Regatas Corrientes, fue Pablo Espinoza que comentó: “Muchos jugadores y equipos quisieran estar acá. Nosotros fuimos demostrando en el transcurso de la fase regular el equipo que queríamos ser, y lo terminamos demostrando en el último partido con San Martin. El equipo está contento y a esta altura lo que más queremos es estar jugando ya la Final”.

El lanzamiento finalizó con la tradicional foto junto al trofeo que será entregado al flamante campeón de la Liga Nacional de Basquetbol, edición 2016/17.

Ahora solo queda esperar la acción que comenzará este martes en Capital Federal, en el Polideportivo Roberto Pando, donde San Lorenzo recibirá a Regatas Corrientes desde las 22 horas.