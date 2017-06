Inédito: Reintegro del 50% en compras con débito del Banco en supermercados

Categoría: Provinciales Publicado: - Jun 29, 2017 - 43

El Estado de Corrientes, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y el Banco de Corrientes S.A., presentó el programa para el descuento de hasta la mitad en el precio de las compras con la tarjeta de débito de la entidad crediticia local. Se bonificará el 50% sobre el importe total de la compra, con tope de bonificación de $1.500, por cuenta y por mes. La promoción es sólo válida en los comercios adheridos en toda la provincia. “Básicamente el objetivo es el de tratar de fortalecer el consumo, acelerar la rotación, acrecentar el dinero bancario. Es muy importante que saquemos de la economía informal el circulante, que todo entre por la bancarización”, dijo el ministro Vaz Torres.

El Gobierno Provincial presentó hoy el programa de reintegro del 50 por ciento para compras con la tarjeta de débito del Banco de Corrientes S.A. en los supermercados adheridos, durante julio próximo.

La presentación del programa, que por impulso de la Provincia está articulado con los supermercadistas y el Banco de Corrientes S.A., se realizó en la mañana de este miércoles, en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno, presidido por el titular del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres y el presidente de la entidad crediticia, Alejandro Abraham.

“El programa implica el reintegro del 50%, por compras en los supermercados adheridos a esta promoción, los días miércoles, en principio con vigencia durante el mes de julio, con la tarjeta de débito del Banco de Corrientes S.A. Esta promoción alcanzará a unos 386 mil beneficiarios potenciales, poseedores de la tarjeta de débito de nuestro banco”, detalló Vaz Torres.

La presentación fue acompañada por ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial; interventores de entes autárquicos; el vicepresidente del Banco de Corrientes, Roberto Demonte; la directora y el síndico de la entidad crediticia, Rosa Pasetto y Ricardo Rodríguez; legisladores provinciales, el jefe y subjefe de la Policía de Corrientes, Eduardo Acosta y Mario Mendoza, respectivamente, empresarios supermercadistas adheridos al programa, representantes de entidades intermedias e invitados especiales.

“Se bonificará el 50% sobre el importe total de la compra, con tope de bonificación de $1.500, por cuenta y por mes. Esta bonificación se verá reflejada como un crédito en el primer o segundo resumen de la cuenta a la que pertenece la tarjeta de débito, que se emita con posterioridad a la fecha de compra. Es importante que esta promoción es sólo válida en los comercios adheridos”, explicó el ministro Vaz Torres.

Mientras se van sumando otros comercios en toda la provincia, los supermercados ya adheridos al programa son: Carrefur, en todas sus sucursales; Supermax e Impulso en todas sus sucursales; El Super de Previsora, en todas sus sucursales que incluyen Capital, Santo Tomé, Bella Vista, Goya, Esquina, Ituzaingó, y Gobernador Virasoro; Best Supermarket en Capital; Supermercado Abasto Norte, también en Bella Vista; Supermercado Don Aldo en Empedrado; Caminito en Curuzú Cuatiá; Supermercado Mi Pan, también en Goya; Buen Gusto en Mercedes; y los supermercados Doña Lola, María Blanca, Claumar y Las Marías, en Santa Lucía, entre otros.

IMPACTO POSITIVO

“Lo mejor que le puede pasar a todos es ver mayor actividad, que los comerciantes comercialicen, que haya más clientes, tener diversidad, movilidad, tener stock; con lo cual, lograr que nuestra entidad financiera como es nuestro Banco de Corrientes, acelere la posibilidad de rotación, generándole un beneficio al consumidor para que trate de mejorar su situación, es una decisión del Estado que el Gobierno Provincial toma y que seguramente será positiva”, afirmó el ministro Vaz Torres.

"Básicamente el objetivo es el de tratar de fortalecer el consumo, acelerar la rotación, acrecentar el dinero bancario. Es muy importante que saquemos de la economía informal el circulante, que todo entre por la bancarización”, dijo el ministro Vaz Torres. “A través de este programa también nos permite avanzar en ir terminando gradualmente las economías informales, como ocurría en la famosa “Salada”.

“Esto es importante porque, no hay que olvidarse, que el Estado está invirtiendo solamente en salarios más de 1.600 millones de pesos mensuales, con el aguinaldo, con el plus habitual, el sueldo, el mes de junio se volcó a la economía cerca de 2.400 millones, y nosotros pretendemos que ese dinero circule en mayor cuantía a través del sistema bancario y de negocios formalizados”, afirmó el jefe de la cartera económica provincial.

“A través de los negocios formalizados existe la recaudación tributaria que estas ventas se declaran y estas declaraciones generan el principal recurso que tiene el Estado: el impuesto; que es lo que le sirve para poder prestar los diferentes servicios, de salud, educación, seguridad y todas las otras promociones que se hacen desde el Estado provincial”, sostuvo el titular del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

“Por el contrario, cuando el Estado utiliza la maquinita para emitir dinero como hizo Cristina Kirchner durante el Gobierno anterior, se genera inflación, mentiras, distorsión, desorden y eso no es lo que queremos. Las herramientas eficientes del Estado tienen que servir para ordenar, para involucrar a la sociedad en las transacciones normales, en las legítimas y esto es lo que estamos haciendo en Corrientes y ahora, desde el 10 de diciembre de 2015 en todo el país”, afirmó Vaz Torres.

“Esta medida tiene varios objetivos: estimular la bancarización que es una premisa tanto del gobierno nacional como provincial, fomentar el consumo y facilitar a los correntinos y a los clientes del Banco el acceso a un ahorro por demás importante”, afirmó por su parte el titular del Banco de Corrientes.

ESFUERZO DE TODOS

“Todas las partes, en este sistema de articulación entre los sectores público y privado, hacemos el mayor esfuerzo posible para que funcione esta promoción que estamos presentando ahora”, manifestó el Ministro.

“Esta promoción, como todas las demás que impulsa el Gobierno Provincial, es considerada una inversión. Lo que se hace en este caso, es ceder la especulación de obtener márgenes muy rentables en favor de acelerar la rotación; acelera la rotación y garantiza que en la rotación obtenga la rentabilidad también, porque es falso pensar que un comercio solamente puede obtener renta a través del margen”, explicó Vaz Torres.

RATIFICACIÓN DEL RUMBO ECONÓMICO

“Este lanzamiento de la promoción del 50% de descuento demuestra y ratifica lo que viene ocurriendo hace muchos años entre el sector privado y el público en la provincia de Corrientes. Estas acciones llevan a que el beneficio de esta articulación lo perciba directamente la gente”, afirmó el presidente de la Federación Económica de Corrientes, Daniel Cassiett.

“Hoy no existe que uno, como cliente, vaya a comprar a un supermercado y le reintegren el 50% de la compra con un tope de 1.500, es una cifra muy importante”, aseguró Cassiett y destacó: “Desde la FEC valoramos muchísimo el esfuerzo que hacen los supermercadistas, el Banco de Corrientes y el Gobierno de Corrientes”.

“El hecho de venir trabajando articuladamente con el Gobierno Provincial indica que se pueden lograr estos acuerdos; de manera aceitada venimos logrando esto como ser las canastas navideñas y escolares, trabajando juntos”, dijo el presidente de la FEC.

“Lo más importante es que es un beneficio para todos”, destacó el titular de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (APICC), Cataldo Catapano. “Esto se logra con la suma de voluntades, buena predisposición de todos los sectores, donde el Gobierno Provincial piensa en los correntinos e impulsa al comercio”, agregó el presidente de la entidad empresarial.

DECISIÓN HISTÓRICA

“Para nosotros esta promoción es algo histórico. Jamás en el mercado se vio algo similar a excepción de lo que se lanzó recientemente en la ciudad de Buenos Aires, pero esto, para nosotros y para toda la gente es una noticia importantísima”, consideró el gerente de compras de Supermercado Impulso, Raúl Rogido.

“Para el comercio esto significa una apuesta de reactivar el mercado con un esfuerzo muy importante. Esto fue analizando mucho entre los sectores público y privado, porque hoy con las ventas como están alicaídas y amesetadas, realmente el esfuerzo del comerciante es muy grande, pero esto impulsado por el Gobierno Provincial es un apoyo para la gente en estos momentos complicados de le economía”, destacó el gerente.

“Nos parece que es un sueño para la gente, creo, que muchos no van a entender hasta que vaya y visualice que comprando 3 mil pesos va a obtener un beneficio de 1.500 pesos con su tarjeta de débito”, se explayó Rogido.

“Este es un momento donde todos tenemos que apoyar y solidarizarnos un poco con la gente que hoy está necesitando de un importante beneficio adicional, como es este, para su economía”, agregó el gerente de Impulso.

CÍRCULO VIRTUOSO

“Hoy el Banco de Corrientes no financia al sector público: crece y se consolida para cumplir su rol principal que es financiar la expansión del sector privado. Lo importante, a tener en cuenta, es que no compite en el uso de crédito el Estado contra el sector privado para disputarse los fondos para hacer cualquier actividad que debe emprender el Estado, para eso están los impuestos”, afirmó Vaz Torres.

“Como empresa del Estado, el Banco logra poder financiar actividades privadas que garanticen la generación de riqueza y fundamentalmente garanticen el empleo, para que la presión de la demanda de empleo no recaiga solamente sobre el sector público”, explicó.

“Esto es la consecuencia de un diseño de una política económica y una política de Estado llevada adelante por el Gobernador, que tenía estas metas. Nosotros instrumentamos estas decisiones, las llevamos adelante y hoy el banco puede hacer estas cosas, como el programa que estamos presentando, porque en una situación difícil cómo la que está la economía en este momento que se están haciendo correcciones muy grandes a la economía, se necesita impulsar la actividad económica y para impulsar la actividad económica hace falta fortalecer el crédito”, dijo Vaz Torres.

“Fortalecer el crédito con tasas altas parece ser una meta inalcanzable, entonces, es ahí donde aparecen estas decisiones; porque las rentas obtenidas por el banco hacen que sean sostenibles el mejor negocio a futuro que es la actividad económica. Entonces, cómo no invertir esa renta en beneficio de expansión del sector privado. Parece lógico, pero en muchos casos no se hace”, afirmó Vaz Torres.

“Esta renta, en otros lugares y en otras entidades financieras va al bolsillo de los dueños, o a cualquier lado, o al exterior; acá se queda en Corrientes y está para los correntinos por una decisión que tomó el Gobierno”, afirmó el ministro de economía provincial.

“Es importante que los empresarios sepan que nuestro Banco está al servicio de la prestación que debe dar que es la asistencia financiera”, agregó Vaz Torres.

LÍDER EN RANKINGS

"Hoy el Banco de Corrientes lidera diversos rankings del orden nacional entre todos los bancos privados y públicos", afirmó el presidente de la entidad, Alejandro Abraham. “Nuestro banco creció un 11.600%, entre 2009 y 2016. El sistema financiero total nacional, o sea el conjunto de todos los bancos, creció en promedio el 841%”, comparó el titular de la entidad crediticia provincial.

“La presentación de este programa de reintegro en compras con tarjetas de débito en los supermercados es muy importante, porque hace al resultado de toda una gestión que empezamos con un grupo de colaboradores en 2009”, afirmó Abraham.

“El banco es una entidad sana, solvente y confiable porque ha seguido lineamientos de una economía provincial y debo decir que fueron de la mano, el Banco y la Provincia”, resaltó el titular de la entidad crediticia.

“En una etapa difícil, de adversidad, porque teníamos un gobierno nacional que no nos abría ni las puestas para escucharnos, sin embargo, en vez de debilitarnos, nos fortaleció, y fortaleció a Corrientes en todo sentido”, afirmó.

“Hoy podemos decir que el plan de infraestructura y de expansión es un éxito, pero también tenemos que decir que ayudamos a todos los correntinos a comprar su vivienda. Tenemos créditos hipotecarios a tasa UVA a un plazo de 20 años; el respaldo a las Pymes con inversión productiva a una tasa del 11 por ciento, con el apoyo del Gobierno Provincial y a partir de julio la tarjeta VISA – Aurus del Banco de Corrientes tendrá una tasa 0 a 240 días de plazo. O sea que el productor correntino podrá comprar todos los insumos que están incluidos dentro de la tarjeta, en un programa inédito en todo el país, porque no existe ninguna otra tarjeta que dé ese plazo a tasa 0”, destacó el titular del Banco.

“Nos impulsó este nuevo programa un pedido del ministro Vaz Torres, y del gobernador Colombi, para paliar el tema de las inclemencias climáticas y las inundaciones y también el hecho de que nuestros productores estén sufriendo por las inundaciones y alimentos del ganado. Pero además para comprar alambre, postes y todo producto que se necesite en el campo correntino. Esto se adhiere a que también tenemos a 90 días a tasa 0 el combustible, lo cual es importante porque el gasoil básicamente pasó a ser un elemento de primera necesidad para el agro correntino”, señaló Abraham.

“En relación a la responsabilidad social empresaria del Banco, nuestra entidad cumple con programas de educación, salud, fomento empresarial. El Banco nunca ha dejado de estar presentes en todos esos rubros”, cerró.