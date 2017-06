Regatas se coronó campeón en final correntina de la conferencia norte de la LNB

Categoría: Provinciales Publicado: - Jun 27, 2017 - 2

Remando siempre desde atrás, a veces con básquetbol otras vez no, Regatas le ganó a su clásico rival por 85 a 80 a puro alma y corazón. Así cerró la serie 3 a 1 y se quedó con la Conferencia Norte de la Liga Nacional. Donald Sims fue la gran figura del encuentro, con un Paolo Quinteros que mostró toda su categoría en los momentos claves.

Rápidamente San Martín tomó el control del juego y del marcador. A los 3 minutos, con un triple de Aguerre dejó el score 0 a 8, obligando al minuto de Piccato. Pero la pausa no dio resultado en el local ya que un nuevo triple a Aguerre dejó las cosas 0 a 11 para la visita.

A fuerza de triples de Espinoza (2) y Troutman (1), el local se puso a dos 11 a 13 con más de dos minutos por jugar, pero San Martín estaba muy cómodo en ataque y de la mano de Cantero, con dos triples, se fue al primer descanso ganando por 14 a 24.

El equilibrio llegó en el segundo cuarto. Regatas mejoró en defensa y San Martín forzó su ofensiva. Primero se dio una interesante lucha en la pintura con Martina y Wood, pero después el “Fantasma” comenzó a castigar desde tercera dimensión con Saiz (2 triples seguidos), para quedar en juego 30 a 32 a los 7 minutos.

Regatas pasó por primera vez al frente en el marcador, 33 a 32, a los ocho minutos con un triple de Quinteros, y a partir de allí fue doble a doble, triple a triple, para cerrar el primer tiempo en tablas en 37, en un anticipó de lo que sería la definición.

De la mano de un intratable García Zamora, San Martín volvió a hacerse amo y señor del juego. El cubano fue indefensible para el local, y lenta pero progresivamente se fue alejando hasta que un triple de su autoría y otro de Aguerre dejó el marcador en el máxima, 50 a 62 con poco menos de dos minutos por jugar en el tercer cuarto; que se cerró 55 a 64, gracias a la aparición de Quinteros.

Rápidamente Regatas volvió al juego en el último parcial, con un doble y libre de Ramírez Barrios que dejó el marcador en 61 a 64 al minuto y fracción. Pero el “Santo” se mantenía arriba en el marcador gracias a los triples de Cantero y Aguerre, hasta que el local pasó al frente en el marcador 69 a 67, con un doble de Sims, con dos minutos por jugar.

Los minutos finales fueron para el infarto. Espinoza tuvo en su manos el triunfo dos veces pero falló, al igual que Aguerre que convirtió uno de sus dos libres y después tuvo el tiro del final, pero el marcador no se movió para ir al alargue igualados en 74.

Un bombazo de Quinteros de tercera dimensión, dejó el marcador 81 a 76 con 1’21” por jugar. Pero San Martín se puso a uno, 81 a 80, faltando 39 segundos, con cuatro libres consecutivos de Cantero tras una falta antideportiva y una nueva infracción.

En los segundos finales Espinoza tomó un rebote clave para que Sims sume desde la línea, y después una defensa descomunal permitió que Ramírez Barrios corra en solitario para dejar las cosas 85 a 80 y desate la algarabía en el parque Mitre.

La Síntesis

Regatas (85): Donald Sims 23, Juan P. Arengo 0, Pablo Espinoza 9, Fabián Ramírez Barrios 8, y Chevon Troutman 13 (FI); Santiago Vidal 0, Fernando Martina 11, Javier Saiz 6, y Paolo Quinteros 15. DT: Gabriel Picatto.

San Martín (80): Juan P. Cantero 21, Reynaldo García Zamora 21, Matías Lescano 8, Federico Aguerre 21, y Jeremiah Wood 8 (FI); Lucas Faggiano 0, Lucas González 0, Damián Tintorelli 0, y Leonardo Mainoldi 0. DT: Sebastián González.

Progresión: 14/24, 37/37 (23/13), 55/64 (18/27), 74/74 (19/10), 85/80 (11/6).

Árbitros: Daniel Rodrigo, Fernando Sampietro y Leonardo Zalazar. Estadio: Regatas Corrientes.