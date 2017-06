Colombi y Mac Allister inauguraron una pileta semiolímpica y Profesorado de Educación Física en Itá Ibaté

Categoría: Provinciales Publicado: - Jun 21, 2017 - 530

En el marco de una visita a Itá Ibaté, el gobernador Ricardo Colombi y el secretario de Deportes, Educación Física y Recreación de la Nación, Carlos Mac Allister, inauguraron este miércoles por la tarde una pileta semiolímpica y un comedor en el predio del Complejo Polideportivo Municipal “General San Martín”. En la oportunidad también se realizó la apertura oficial del Profesorado de Educación Física

La pileta semiolímpica se ejecutó a través un monto total de $2.983.527, mientras que para la construcción del salón comedor con módulos sanitarios se invirtió $3.019.786, recursos en ambos casos provenientes del Gobierno nacional a través de la Secretaría de Deportes que ejecutó los mencionados trabajos en el marco del Programa “La Escuela sale del Aula”. Por otra parte en el evento se hizo entrega de la Resolución Nº 1340/2017, en el que se habilita una extensión áulica del Profesorado de Educación Física, dependiente del Instituto Superior de Educación Física (ISEF) “Profesor Antonio Álvarez” de la ciudad de Corrientes, recibiendo el documento el coordinador de la carrera, Teodoro Ojeda.

Al respecto, la directora de Nivel Superior del Ministerio de Educación de la Provincia, Susana Nugara, recordó que Itá Ibaté inició con las gestiones para contar con carreras terciarias en 2003, y “hoy ya contamos con varios egresados en Matemática, Lengua y Biología, entre otros”. Si bien hace tiempo se pedía la apertura de Educación Física en la localidad, afirmó que “primero se debía contar la infraestructura necesaria y por eso ahora se habilita esta carrera”.

Subsidio para 130 clubes correntinos

“Hoy Corrientes después de muchos años vuelve a contar con un Gobierno nacional que lo ayuda, lo apoya y lo acompaña” expresó durante su discurso el sectario de Deportes de la Nación, Carlos Mac Allister. Señaló que esto “es plata de los argentinos que juntamos con el esfuerzo del pago de los impuestos, del trabajo, la producción, la cual vuelva al interior y hoy particularmente aquí a Corrientes en una obra importante de 6 millones de pesos”, aunque aseguró que “solo se viene a complementar obras que ya hizo el Municipio y la Provincia”.

Contó que desde el área que encabeza, “buscamos contribuir, apoyar y complementar una tarea importante para que cada uno de nuestros niños no esté en la calle, alejado de la droga y el alcohol. Pero para eso hace falta también una sociedad comprometida con un Gobierno y gobernantes que entiendan que lo importante es la gente”.

El funcionario nacional afirmó que “a nadie que se pare en la puerta de este gimnasio se le va a preguntar de qué partido político es y en base a eso se le permitirá el ingreso o no”. A lo que agregó que en referencia a eso que “la comunidad del deporte es totalmente inclusiva, porque cada niño que ingresa al deporte es un chico que le robamos a la droga y a quien le damos más oportunidades”.

Informó que “esto viene pasando en toda la Argentina, donde distribuimos 256 millones de pesos a clubes de barrios y de pueblos, sumado a que en estos primeros 17 meses de gestión se hicieron obras por aproximadamente 200 millones de pesos y lo hicimos en todas las provincias”. De esta manera anunció particularmente para Corrientes que dentro de poco “vamos a estar a entregando otros subsidios más a 130 clubes aproximadamente”, entre los que serán beneficiados clubes de Itá Ibaté.

Por su parte, el gobernador Ricardo Colombi, se refirió específicamente a los jóvenes estudiantes que “con mucho esfuerzo y compromiso quieren ser alguien en la vida, seguir avanzando, creciendo, desarrollándose, y la educación es uno de esos caminos”. Es por eso que “se poner en funcionamiento una nueva carrera en la localidad, de fundamental importancia para que todos los chicos que terminan la secundaria puedan seguir estudiando aquí”.

En este marco, destacó que casi 50 mil jóvenes correntinos se encuentran estudiando en su propio lugar, a través de diversas carreras y tecnicaturas que se habilitaron a lo largo y ancho de la Provincia. Destacando que estas obras van a servir para que se puedan seguir formando a través del deporte tanto niños como jóvenes, pero también deberá servir de un lugar de encuentro para la comunidad.

A su turno, el intendente de Itá Ibaté, Manuel Portela, resaltó que “esto no lo inventamos”, sino que es el trabajo conjunto con la Provincia, quien interpretó la idea. “Los resultados están a la vista” dijo y agregó que “la educación es el alma de la sociedad, es decir, que no se debe detener y continuar por más”.

Para finalizar el acto se procedió al tradicional corte de cintas en el acceso al comedor y la pileta semiolímpica. Se encontraban presentes el vicegobernador Gustavo Canteros; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; el secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Lucietti; el director de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, Gustavo Maschwitz; el director nacional de Infraestructura de la Secretaría de Deportes, Germán Ferrando; y el subsecretario de Educación Física, Recreación e Infraestructura de la Nación, Luis Mesone.