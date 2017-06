Categoría: Provinciales Publicado: - Jun 21, 2017 - 186

Se concretó hoy la apertura del Plan Nacional de Inclusión Digital en Corrientes, durante un acto desarrollado en la sede del Ministerio de Coordinación y Planificación de la provincia. Presidió la presentación el ministro Eduardo Vischi; con la presencia del subsecretario de Gobierno Digital del Ministerio de Modernización de la Nación, Daniel Abadie; el secretario de Desarrollo Humano provincial, Diógenes González; el director nacional de políticas y Desarrollo de Internet, Nicolás Pechersky, la directora de Cultura y Desarrollo de Internet, Ana Massacane; otros funcionarios vinculados con el área y personal del programa Ellas Hacen.

Se puso de manifiesto que el objetivo es brindar a los sectores menos familiarizados con las tecnologías digitales, las habilidades, la motivación y la confianza necesarias para usar estas herramientas en beneficio de su desarrollo personal y profesional; dentro del marco de esta iniciativa nacional de alto impacto social.

Al dar la bienvenida y referirse a los alcances del plan nacional de inclusión digital, el ministro de Coordinación de la provincia destacó los beneficios que proporciona los diferentes programas nacionales. Eso sí, advirtió sobre el uso que se le dé a Internet, a las redes sociales y a partir de allí prácticamente se empieza a tener una vida virtual incorporando fotos de otras chicas, de las familias.

Pero dijo que al mismo tiempo “hay un mundo mucho más interesante y tiene vinculación con las posibilidades que nos dan nuestras actividades o el mundo laboral y todo lo que pueda servir para realizarnos mejor como personas a partir de Internet y el uso de la información que incorpora. Cada vez es más necesario el saber y cómo utilizar. Con respecto al Facebook hay que tener cuidado con lo que cargan o poner cualquier expresión, que después les complique en el momento de solicitar un empleo porque queda todo registrado. Esto implica que es como una radiografía de vida porque vamos a cargando cosas, cómo es la familia y otros”.

Vischi dijo que como en el futuro será necesario tener un aplicativo para acceder a las distintas áreas del Estado y debemos entender de qué se trata, para que la ciudadanía sepa cómo usar, interpretar lo que bajamos en un documento para después poder escribir, imprimir o presentar. Publicar en páginas digitales.

De esto se trata de achicar la brecha entre el desconocimiento en el manejo de Internet. Por eso el ministro consideró muy importante “e inteligente lo hecho por el gobierno nacional a partir de esto y la idea es trabajar en conjunto Gobierno nacional, gobierno provincial y por qué no gobiernos locales, para adentro y para afuera”.

Finalmente felicitó a las mujeres del programa “Ellas Hacen” diciéndoles que “si hoy están acá es porque quieren mejorar, estar mejor y no hay dudas que la herramienta más importante es todo lo que loe cargamos a nuestro cerebro, que será lo más útil para poder desarrollarnos en la vida”.

A su vez, el doctor Diógenes González ratificó lo que ha hecho la provincia desde la incorporación del programa “Ellas Hacen” a la órbita del Gobierno Provincial con nuevo enfoque para profundizar capacidades en todos los temas. En educación formal, en oficios, y en este tema de inclusión digital que es tan importante y nos viene bien a todos, como ciudadanos, como padres, como personas que queremos acceder a mejores trabajos.

El secretario de Desarrollo Social dijo que acentuarán el trabajo “creando más cooperativas de trabajo en la búsqueda de más y mejores ingresos” con el apoyo de estos programas y todo lo que pueden generar “a partir del hecho de una formación laboral, educativa y de manejar estas herramientas”. González afirmó que “este rumbo vamos a seguir en todas estas cosas” porque “lo que buscamos es mejorarnos, como personas y titulares de una familia, lo que en definitiva es progresar”.

Por su parte, el subsecretario de Gobierno Digital, Daniel Abadie, dijo que los “chicos vuelan” y hay que cuidarlos en el manejo de Internet, por lo que “la idea es que no se alejen y ustedes los puedan alcanzar”. En relación al uso de esta herramienta indicó que hay muchos mitos y la idea es que “la utilicen de manera productiva, que se diviertan, que vean los videos, pero también ustedes los padres tengan la tranquilidad de saber dónde están, qué hacen. Hoy las vamos a escuchar y atender consultas, sobre qué se puede hacer con Internet, como atenderlo y saber qué es un correo electrónico, cómo ir a una cita de trabajo; escribir un correo”.

Abadie dijo que este programa Nación – Provincia se impulsa con la idea de que “ustedes vayan generando más habilidades para poder construir un futuro mejor, así que felices de que estén hoy acá, el afecto a todos y que tengan un buen día”. Finalizada las palabras del subsecretario y la posterior de Eduardo Vischi se dio por terminado el acto e inmediatamente comenzó el trabajo entre “Ellas Hacen” y el equipo del área del gobierno de la Nación, junto al de la provincia.-