Causa desvíos de fondos en Perugorría: ¿Cheques al portador y $80 millones para obras inexistentes?

La justicia sigue acumulando elementos probatorios. Se habrían girado $80 millones al Municipio para obras que nunca fueron efectuadas. En los allanamientos a la Comuna y la casa de la Intendente se encontraron cheques al portador que fueron cobrados por Rodrigo Cemborain, hijo del intendente de Mercedes, también vinculado al kirchnerismo. Camau Espínola, sindicado por la propia jefa comunal como quien recibió dinero de las obras para financiar su campaña política, deberá declarar a pedido del juez.

Los peritos e investigadores de la justicia continúan acumulando elementos probatorios en la causa iniciada a la intendente de Perugorría, Angelina Lesiux (del Frente para la Victoria) por desvío de fondos, que involucra al senador nacional Camau Espínola, citado recientemente por haber sido sindicado por Lesiux como quien recibió este dinero para financiar su campaña electoral.

Si bien la denuncia inicial por parte de la diputada nacional Margarita Stobizer fue por una suma de 24 millones de pesos girados a esta localidad para la construcción de viviendas que nunca fueron ejecutadas pese a ser rendidas como tal, es decir no había relación entre lo girado y lo ejecutado, la suma bajo investigación podría ser aún mucho mayor.

De acuerdo a las pericias que los investigadores ya han podido establecer como datos fuertes y concretos de la investigación, desde el Ministerio de Hacienda y desde la Secretaría de Obras Públicas de los anteriores gobiernos de la Nación, del kirchnerismo, se enviaron más de $80 millones para obra pública a Perugorría. La información fue difundida ayer por el programa Horario Central, conducido por Martín Varela.

Se ha demostrado una matriz de corrupción en torno a la obra pública muy importante en un pueblo pequeño y esto ha despertado el interés de la justicia federal, considerando que el juez federal Claudio Bonadío, está reclamando la causa. El magistrado investiga además las causas de corrupción más grandes del período kirchnerista de Gobierno, habiendo imputado a la misma Cristina Fernández de Kirchner.

ALLANAMIENTOS: ELEMENTOS SOSPECHOSOS

Conforme a las actuaciones de la causa que lleva adelante el juez de instrucción y correccional de Curuzú Cuatiá, Martín Vega, en los allanamientos realizados en diciembre de 2016 a las oficinas municipales y el domicilio del matrimonio Angelina Lesiux y Jorge Corona (ex intendente de Perugorría), se encontraron elementos con fuertes irregularidades.

Entre ellos, se secuestró una gran cantidad de cheques al portador emitidos por el Municipio. Cabe señalar que la emisión de cheques de estas características, en la administración pública, está claramente contraindicado y abre una enorme cantidad de interpretaciones investigativas.

Cabe señalar que, cuando se utilizan fondos públicos debe haber una partida asignada, un presupuesto, un expediente y el monto vinculado a esas ejecuciones. En el caso de Perugorría, se emitían cheques al portador, se transferían los dineros nacionales de cuentas nacionales a cuentas municipales en movimientos muy sospechosos.

Por otra parte, se detectó además que el ex intendente Jorge Corona y actual concejal del Concejo Deliberante de Perugorría, seguía firmando cheques como intendente cuando ya su mandato estaba vencido; elemento que compromete altamente a este binomio político en el terreno judicial. Se secuestraron chequeras y otros elementos que a los investigadores los lleva a pensar que no hay simetría entre fondos recibidos y ejecuciones de ese dinero, al margen de la enorme cantidad de cheques librados al portador.

CEMBORAIN, TESTIGO SOSPECHOSO

En la última resolución del Juez, en la cual cita a Camau Espínola y el presidente del Partido Liberal, Julián Miranda Gallino, aparece un nuevo actor que surge de la línea de investigación desarrollada.

Rodrigo M. Cemborain, hijo del intendente de Mercedes Víctor Cemborain, aparece citado como testigo sospechoso. Se trata de una figura que contempla el Código Penal porque puede brindar testimonial, no bajo juramento de ley, pero además puede ser imputado en la causa, en cualquier momento.

Vale decir que en los talones de las chequeras encontradas en los allanamientos, aparecía el nombre Cemborain. Los investigadores comenzaron a seguir esos talones y al vincularlos con el cobro correspondiente en las entidades bancarias, se detectó que quien cobraba esos cheques era precisamente Rodrigo Manuel Cemborain.

Uno de los elementos que aparece es una venta de mercaderías que hace Cemborain a la Comuna por $9 mil, que el Municipio le paga con un cheque de $190 mil; lo cual despertó muchas sospechas. Estas dudas aumentaron cuando Cemborain efectiviza el cheque, se cobra los $9 mil y le reintegra en efectivo a la Intendencia $181 mil.

De acuerdo a los investigadores hay varios delitos posibles, malversación, peculado, lavado de dinero, entre otros

Las convocatorias a declarar a Julián Miranda Gallino y a Camau Espínola tienen que ver con el audio en el cual la intendente Lesiux señala: “Te soy sincera, esa plata no bajó solamente para obras, con esa plata se financió parte de la campaña de Camau, parte de la campaña del Partido Liberal, la campaña de Corrientes Capital, de Solari…”.

El juez entiende que está vinculado a una serie de elementos probatorios que han sido recabados y que podrían ser conducentes.