Camau deberá declarar en la causa por la desaparición de fondos de Perugorría

La Justicia decidió profundizar la investigación y llamó a indagatoria a tres personas, entre ellas, al hijo del intendente Víctor Cemborain. Además, requirió una serie de nuevas pruebas. También fue citado el liberal Miranda Gallino. FUENTE DIARIO LA REPUBLICA

La Justicia correntina decidió ayer ir a fondo en la investigación por el escándalo de la desaparición de fondos que fueron enviados desde la Nación a la Municipalidad de Perugorría para obras que no se concretaron o se llevaron a cabo sólo parcialmente y en la que aparece seriamente involucrada la intendenta Angelina Lesieux, quien, en un diálogo con cooperativistas, admitió que parte de los fondos fueron destinados para “pagar la campaña de Camau y de algunos liberales”.

Ayer, el juez de Instrucción y Correccional Nº 2 de Curuzú Cuatiá, José Vega, libró un oficio donde, entre otras medidas, se destacan los llamados a declarar al senador nacional del Frente para la Victoria Carlos Mauricio Camau Espínola, al presidente del Partido Liberal Julián Miranda Gallino; al hijo del intendente de Mercedes Víctor Cemborain, Rodrigo Manuel Cemborain, quien es considerado testigo sospechoso, y a Carlos y José Luis Orduña. El legislador nacional que aspira a ser gobernador de Corrientes y el titular del PL aparecen por primera vez en el expediente tal como lo adelantó este medio hace más de un mes. Además de las declaraciones –la de Camau podrá ser por escrito por estar amparado en fueros parlamentarios–, se destacan entre las medidas un pedido al Banco Nación sucursal Mercedes a los efectos de que brinde detalles de las cuentas que la Municipalidad de Perugorría manejaba en esa sucursal, quiénes eran los firmantes y personas autorizadas a operar en el retiro de fondos y de qué manera lo hacían, algo que apunta a seguir la ruta del dinero faltante en la Municipalidad de Perugorría y que fue rendida a la Nación como si las obras estuvieran concluidas, cuando en rigor de verdad algunas ni siquiera se llegaron a comenzar.

Aparte de los fondos nacionales que llegaron y a qué programas correspondía cada cuenta, el juez pidió que se profundicen los peritajes sobre los documentos secuestrados en su oportunidad tanto de la Municipalidad de Perugorría como de la casa de la intendenta Lesieux, en la búsqueda de inconsistencia en facturas de compras que pudieron no haberse realizado en realidad y que solo funcionaban como una pantalla para encubrir el gasto de los fondos que tenían un fin específico. El esposo de la intendenta, el concejal Jorge Corona, también aparece seriamente involucrado en la causa y también se pretende determinar operaciones comerciales suyas como así también de otras dos mujeres directamente relacionadas con el matrimonio.

Entre las medidas de prueba, se destacan la decisión de avanzar en identificar a los dueños y ocupantes de una propiedad en la zona inmobiliaria más cara de Corrientes, lo que forma parte del seguimiento de la ruta del dinero de Perugorría.

Desde 2013 en adelante, la intendenta Lesieux recibió millonarios fondos de parte de la Nación mediante un acuerdo entre el exsubsecretario de Obras Públicas de la Nación José López, hoy preso, y el entonces intendente de la Capital, Espínola. Los fondos tenían como objetivo la concreción de obras para Perugorría y era el propio Camau quien, en tren de campaña electoral, anunciaba la llegada de los fondos a esa localidad, así como a otras que ya están bajo la lupa judicial.

Lo cierto es que en Perugorría, tal como lo denunció la diputada nacional Margarita Stolbizer, los fondos se esfumaron y algunas obras quedaron incluso sin ser iniciadas. Otras, como un grupo habitacional, fueron construidas a medias, y ahora están siendo entregadas sin terminar pese a la prohibición de hacerlo que la Nación impuso a la intendenta.

Las primeras reacciones de la jefa comunal al conocerse las graves irregularidades, que se repiten calcadas en otros Municipios kirchneristas incluso con los mismos intermediarios, fue señalar que se trataba de una persecución política como si su figura tuviera algún peso específico propio en el mapa provincial.

En medio de una reunión con cooperativistas involucrados y sus asesores legales, Lesieux terminó confesando que los fondos fueron utilizados para campañas políticas. “Acá hay que ser claros, la verdad es que parte de los fondos se ocupó para la campaña de Camau y de algunos liberales”, dijo sin saber que estaba siendo grabada y que ese audio sería viralizado y llegaría a manos de la Justicia. No le quedó otra que reconocer su voz, pero se defendió diciendo que no era lo que quiso decir. Demasiado tarde.

El 5 de mayo, comenzarán las declaraciones, mientras ya están en marcha los peritajes y se aguardan informes del Banco Nación que podrían ser claves para saber cuántos fondos llegaron y quién se los llevó.