Vischi rescató el trabajo en equipo del gobierno y recalcó la ansiedad por conocer el candidato

Categoría: Provinciales Publicado: - Abr 20, 2017 - 3

El ministro coordinador de gabinete, Eduardo Vischi, sobre su posible designación como candidato a gobernador de la provincia, comentó “siempre estoy cerca, siempre estamos en diálogo permanente con el gobernador”. “Muchos piensan que estamos perdiendo el tiempo pero estamos ganando mucho, ECO tiene las personas indicadas para el futuro” afirmó. “Siempre trabajamos en equipo, por ahí la mirada está puesta en la ansiedad de saber quién es el candidato de ECO” remarcó.

Cerca del gobernador

“Siempre estoy cerca, las fotos no más se ven más cerca, siempre estamos en diálogo permanente, siempre estuvimos” expuso Vischi.

No está ansioso

“No, la verdad que no, confío en que nuestra mayor publicidad tiene que ver con actos de gobierno, acciones de gestión hacia la política, obras, formación al ciudadano, y de discusión de ideas para un futuro mejor” expresó.

“Muchos piensan que estamos perdiendo el tiempo pero estamos ganando mucho, ECO tiene las personas indicadas para el futuro” afirmó.

No nota que los demás ministros están cerca suyo

“Siempre trabajamos en equipo, en conjunto depende de los temas de la época del año, como el tema climático, el tema de adicciones, planificaciones urbanas, siempre estamos en contacto, por ahí la mirada está puesta en la ansiedad de saber quién es el candidato de ECO” cerró el Ministro Vischi.