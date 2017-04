Abril y mayo con mayoría de días nublados, frescos y lluviosos

Categoría: Provinciales Publicado: - Abr 11, 2017 - 7

“Mañana se estaría despejando con vientos del sur y bajando bastante la temperatura, luego vendrán algunos días buenos. El sábado entra viento de sudeste que no va a producir lluvias fuertes pero si traerá tiempo nublado, fresco y lloviznoso”, pronosticó el ingeniero Eduardo Sierra, especialista en Agroclimatología en contacto con “A pura Radio”. Los días durante abril y mayo serán en su mayoría nublados, frescos y lluviosos

Esta situación climática “es un coletazo del Súper Niño del 2015/16, además abril siempre es un mes problemático. Venimos de una temporada que tuvo lluvias importantes lo que hay que esperar, entonces, es que abril cumpla la función de despedida. En realidad la situación planteada no sorprende, estaba prevista”, dijo el especialista.

Destacó como causas de estas lluvias que “el período 2015/16 hubo un episodio de súper Niño, y esto deja secuelas hasta tres años después y entre las secuelas dejadas está lo que dieron por llamar Niño Costero, que viene del Perú , y se presenta como un Niño particular y localizado en Perú, Ecuador, parte de Bolivia y el NO Argentino, y en Corrientes no tiene mucha importancia salvo que mete algo de humedad”.

“Los que está afectando ahora en el litoral fluvial argentino, sur del Brasil y Uruguay es otro efecto residual que dejó el Súper Niño del 2015/16, y es que el océano Atlántico está muy caliente incluso las tormentas en la Patagonia son a causa de esta situación porque la corriente del Brasil está muy al sur aun llevando agua caliente y causando estos fenómenos”, explicó.

“La persistencia de estas condiciones—agregó-- , posiblemente en lo que queda de campaña del 2016/17 siga así y que llegue tiempo realmente bueno es difícil. Probablemente lo que vamos a tener después de estas tormentas fuertes ya mañana estaría despejando con vientos del sur y bajando bastante la temperatura y algunos días buenos, pero para el sábado ya entra viento de sudeste que no va a producir lluvias fuertes pero si traerán tiempo nublado, fresco y lloviznoso y para el unes llovería de vuelta, no grandes milimetrajes pero que acumulan más agua. Martes y miércoles habría tormentas de alguna intensidad.

A modo de resumen, el ing Sierra subrayó que “estaríamos con lluvias de variada intensidad durante todo abril y en mayo seguirá nublado, fresco y lloviznoso hasta el ingreso de aire polar pero que de acuerdo a los pronósticos recién se daría a fines de este mes , tras lo cual vendrían buenos días pero fríos.

Consultado sobre cuando saldríamos definitivamente de este clima asociado al Súper Niño, el ing. Sierra fue enfático “más o menos para el 2020 porque tuvimos un episodio de Súper Niño del 2015/16 siempre el segundo año es peor que el primero porque están todos los efectos acumulados para este periodo l 2016/17, porque ahora están todas llenas las cuencas lo que hace que un poquito de agua ya produce problema. Probablemente la campaña 2017/18 modere un poco los problemas pero que no desaparecerán. La 2018//19 podrá estar más moderada y las 2019/20 podría ser la normal."