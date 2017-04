El alias CBU para hacer transferencias bancarias será obligatorio desde junio

Categoría: Provinciales Publicado: - Abr 03, 2017 - 6

Será a partir del primer día de ese mes, según lo dispuesto por el BCRA; a quienes no hayan elegido a esa fecha uno se les asignará "por defecto".

El Banco Central (BCRA) informó hoy que a partir del próximo 1° de junio todas las cuentas bancarias deberán estar denominadas con un "alias" y que a aquellas que para entonces no cuenten con uno le será asignado "por defecto" como a todas las cuentas que se abran de allí en más.

La figura del Alias CBU fue creada el año pasado para dar impulso a las transferencias automáticas al simplificarlas su trámite e identificación. Se trata de un seudónimo que, para estos menesteres, reemplaza a la Clave Bancaria Uniforme (CBU), un engorroso compuesto de dos bloques y 22 dígitos en total (el primero de 8 que identifica al nombre del banco originante del movimiento y la sucursal y el segundo que hace lo propio que, de esta forma, queda reemplazado por una designación que resulte mucho más familiar.

El BCRA informó que unas 150.000 cuentas bancarias ya están identificadas con un alias. Y detalló que el formato del alias "por defecto" será una combinación al azar de tres palabras breves y de uso frecuente y cuya ortografía no sea ambigua cuando se transmite de manera oral.

"Los usuarios bancarios podrán consultar por los canales habituales el alias asignado. La asignación de alias por defecto permitirá al pagador de una transferencia solicitar directamente el alias a cualquier destinatario. Asimismo, hará más sencilla la vinculación de la cuenta bancaria a servicios de pago que hagan uso del débito inmediato en cuenta (DEBIN) que se pondrá en marcha este año", detalló la entidad.

Quien quiera generar un "alias CBU", ya se trate de un usuario particular o de una empresa, debe tener en cuenta que podrá ser similar a los nombres utilizados en las redes sociales y correo electrónico porque la idea es que fomente la "canalización de pagos de bienes y servicios en línea, y de una manera accesible y segura", indicó el BCRA.

La Nación