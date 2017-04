Diputados acompañó a los combatientes de Malvinas en el acto central

Categoría: Provinciales Publicado: - Abr 03, 2017 - 6

Diputados de la provincia de Corrientes, encabezados por su presidente Pedro Cassani, participaron del acto central en homenaje a los “Héroes de Malvinas”, desarrollado en la ciudad de Mercedes, en sintonía con el permanente apoyo a las iniciativas de los “combatientes”. “Hoy, siguen luchando desde otras trincheras; contra otros enemigos, como el olvido”, dijeron.

La Cámara de Diputados de la Provincia, representada en su titular Pedro Cassani y otros legisladores, participó del acto central en conmemoración al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en su 35º aniversario, desarrollado en la ciudad de Mercedes, oportunidad en que quedó inaugurado un nuevo Centro de Ex Combatientes.

De esta manera, la institución parlamentaria, estuvo acompañando a los ex soldados en esta fecha especial, como lo hace permanentemente, atendiendo sus iniciativas, como la impresión de libros; o colaborando con los distintos centros que poseen en la provincia.

Sobre el particular, el presidente Cassani señaló su emoción ante la concurrencia masiva al desfile, recordando que “desde la Revolución de Mayo hasta nuestros días, Corrientes, dejó una impronta en la historia nacional, marcando protagonismo”.

“Nuestra participación y compromiso sobresalieron por sobre las demás (provincias). Fueron múltiples los ejemplos de valentía y entrega patriótica que protagonizaron los soldados correntinos en aquellas lejanas islas. La causa Malvinas, ocupa un lugar muy profundo en la historia de Corrientes. Adquiere magnitud histórica como lo han sido las Invasiones Inglesas al Río de la Plata. Es así, que ambos sucesos marcan paralelismos con una coincidencia sobresaliente que directamente involucra al protagonismo de la correntinidad en la construcción de la Argentina”, había dicho un año atrás en Mburucuyá; ratificando el concepto en las últimas horas.

Recordó, en ese aspecto, que “en aquellos combates en las calles de Buenos Aires a principios del siglo XIX, participaron decididamente el cuerpo de Cazadores Correntinos constituidos para aquella ocasión, sobresaliendo en la lucha contra el invasor inglés. De la misma manera, en la tragedia de la guerra de 1982, sobresalieron los soldados Correntinos que lucharon en Malvinas y Soledad”.

Fueron parte de la comitiva los diputados Marcelo Chaín, Héctor López, Geraldine Calvi, José Vassel, entre otros, oficiendo de anfitriones Jorge Molina y Juan José Fernández Affur, éste último, uno de los organizadores del acontecimiento.

“No son ex combatientes, porque siguen combatiendo a favor de la Patria, desde otras trincheras; y contra otros enemigos, como el olvido”, fue otro de los conceptos que Cassani vertió sobre la conmemoración.