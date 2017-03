Canteros anunció una ley que llevará la Cruz Roja a las escuelas

Categoría: Provinciales Publicado: - Mar 27, 2017 - 4

El vicegobernador entregó el reconocimiento “Libertador General San Martin” al presidente de la Cruz Roja Argentina Dr. Diego Tipping y anunció la presentación de una Ley para el retorno de la misma a los establecimientos escolares. También fueron reconocidos personas destacadas de Corrientes que se han sumado al voluntariado de la Cruz Roja.

En el Palacio Legislativo y con el recinto colmado, el vicegobernador Gustavo Canteros presidió el acto de distinción. Al hacer uso de la palabra remarcó: "miraba hoy las noticias y reflexionaba qué lindo sería ser noticia mañana por actividades nobles, solidarias y de servicio a la comunidad y no por las cosas malas que ocurren en la provincia, qué lindo sería poder trascender por acciones como ésta que llevamos adelante con la Cruz Roja aquí en la provincia…”; a la par que refirmó el compromiso de su gestión, de continuar promoviendo acciones y políticas públicas en materia de salud para el bienestar de la ciudadanía.

“Es un momento oportuno para anunciar que Corrientes va a ser la primera provincia donde se tratará un Proyecto de Ley para que la Cruz Roja vuelva a estar presente en todos los establecimientos educativos primarios y secundarios, para que nuestros niños y jóvenes puedan revivir ese sentimiento de orgullo de portar el brazalete distintivo de la Cruz Roja”, señaló.

“Estoy orgulloso de poder llevar adelante esta acción, me siento uno más de ustedes y ser parte de esta gran familia que es la Cruz Roja; la verdad debo destacar el noble compromiso de los correntinos que se han sumado sin condicionamientos para acompañar esta Ley que debe de ser una realidad".

Canteros hizo hincapié en el orgullo que generan "estas acciones por parte de esta provincia, estoy orgulloso de nuestra gente siempre dispuesta a gestos nobles y solidarios” y recordó que la acción llevada adelante este domingo pasado permitió que se sumaran tres mil firmas de correntinos dispuestos a ayudar a la Cruz Roja.

“Celebro la presencia de 30 jóvenes voluntarios destacados en distintos ámbitos del quehacer provincial que llevarán el símbolo de la Cruz Roja en el pecho, en el corazón, e insisto ojalá seamos noticia por esto y no por los lamentables hechos que también ocurren en la provincia”, remarcó al entregar el distintivo de la institución a estas personalidades.

Diego Tipping, presidente de la Cruz Roja Argentina, que llegó especialmente invitado por el vicegobernador, agradeció a Gustavo Canteros por su “compromiso para llegar al objetivo de actualización del proyecto de Ley de la Cruz Roja, a través de la recolección de firmas y la iniciativa en la que Corrientes será pionera para que la Cruz Roja vuelva a las escuelas para concientizar a los jóvenes”.

“Cuando nos juntamos con Gustavo Canteros hace unos días en Buenos Aires, a quien agradezco, le pedimos ayudarnos a través de los ciudadanos de Corrientes mediante la recolección de firmas para llegar a este objetivo de obtener la Ley. Y por otro lado, tener el proyecto de Ley para que la Cruz Roja vuelva a las escuelas para que desde muy pequeños sepan de que trata la vida organizacional y debo destacar su ejecutividad” agregó

“Ayer, durante la campaña que llevamos adelante en la Costanera el vicegobernador fue uno más buscando firmas dando un solidario ejemplo, me siento profundamente emocionado por este paso fundamental que hemos dado hoy” concluyó diciendo.

Mariela Contreras de la Filial Corrientes Cruz Roja, destacó a su vez “a los verdaderos protagonistas de la institución que son los voluntarios que realizan acciones comunitarias durante los 365 días del año”.

Y manifestó la satisfacción "de sumar nuevos voluntarios para seguir creciendo como organización. Este trabajo no se hace de manera aislada, y lo realizado junto al vicegobernador es un claro ejemplo de ello”.