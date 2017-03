Cuando el pasado somete al futuro

Categoría: Provinciales Publicado: - Mar 16, 2017 - 8

Por infocorrientes.com.ar .Cuando muchos creíamos, que las propuestas electorales girarían en torno a la capacidad de los protagonistas de mostrar futuro a sus comprovincianos, Rodolfo Martínez Llano, apareció, casi de manera fantasmagórica en la interna del PJ, recordándole a muchos, que lo peor de los años oscuros estaba lejos de querer jubilarse.

‘’Lamento que no me hayan esperado, pero ya que decidieron arrancar sin mi presencia, ahora quiero una silla en el escenario principal’’, era el lanzamiento de la candidatura a Gobernador de Camau Espínola en Mercedes, y algunos Intendentes y líderes territoriales no salían de su asombro. Martínez Llano se mostraba seguro de sentirse un gran protagonista de los tiempos que venían por delante, desafíos que había que enfrentar sin la tutela del poder y la billetera de Cristina del lado de un Camau, que había hecho lo imposible por separarse de la ex Presidenta y de toda la liturgia K, sabedor de la pesada mochila que significaría asociar su figura a un legado de corrupción y centralismo, que puso en pie de guerra a dos tercios de la sociedad argentina.

De su astucia y audacia nadie duda, pero como podía mostrarse fuerte y seguro ante los dirigentes actuales, alguien tan representativo del pasado más doloroso?’’ Rodolfo nos prometió ordenar la interna, acercar financiamiento y encolumnar a Fabián detrás de Camau’’, la frase, de alguien muy allegado al ex Intendente de Corrientes, adelantaba las justificaciones que se ensayarían, para sostener la presencia toxica de alguien que irremediablemente conduce a la memoria de los correntinos, a lo más oscuro y asqueroso de la práctica política. El costo a pagar, por los servicios prestados por el ex Presidente de la Camara de Diputados del 99, pronto se conocería, 2 Senadores que aportarían a un esquema que ya viene dando dividendos, seguir influyendo y controlando en la designación de jueces y fiscales de un Poder Judicial que siempre fue su gran objetivo.

‘’Si Camau quiere hablarle de futuro a los correntinos, con Martínez Llano a su lado, imposible’’. El actual Diputado Nacional por el PJ ‘’Pitin’’ Ruiz Aragon fue contundente.

Si el partido quiere proponer lo ‘’nuevo’’, difícilmente logre el objetivo de convencer, desde un depósito de chatarra de la vieja política. Pero al parecer este es un tema que a Camau no lo desvela, confía en que muchos votantes no se acuerden, ni registren a Martínez Llano. El viejo arquitecto del colapso político y económico que llevo a muchos desesperados comprovincianos, a cortar puentes y calles, a enfrentar balas y gases lacrimógenos, a cambiar bonos al 30% en oscuras financieras, como con otros ingenuos, se salió con la suya. El PASADO, ese viejo enemigo del postergado despegue de la provincia, espera agazapado para dar su próximo golpe. Mientras tanto, los correntinos, deberán aguantar una campaña donde los operativos sucios, las descalificaciones y los negociados, dominen el día a día.