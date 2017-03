Categoría: Provinciales Publicado: - Mar 14, 2017 - 2

"Sabíamos que había conexiones más profundas. Hoy podemos decir que el Intendente, el vice, y los agentes de seguridad de Nación y de la Provincia eran parte de la logística para distribuir la droga", dijo Patricia Bullrich en Itati. Confirmó que fue detenido el hermano del intendente de Ituzaingo. La megacausa es investigada por el juez federal porteño Sergio Torres a cargo del Juzgado Federal N° 12, y se inició en mayo 2014 tras un operativo realizado en la villa Zavaleta, ubicada en el límite de los barrios porteños de Barracas y Nueva Pompeya, donde se detuvo a narcotraficantes que adquirían drogas en el norte del país.

"Hay 25 personas detenidas de 34 que había con orden de captura, por lo que todavía hay prófugos", precisó Bullrich desde Itatí, luego de que Gendarmería capturara esta mañana al intendente de la ciudad correntina, Natividad "Roger" Terán, su vice, Fabio Aquino, y el jefe de la comisaría local, Diego Ocampo Alvarenga, junto con otras 17 personas durante 47 allanamientos realizados en Capital Federal, Córdoba y Corrientes.

Las fuentes aseguraron que participaron del procedimiento unos 600 integrantes de grupos especiales de la fuerza de seguridad.

"Hoy hemos dado un golpe para que Itatí no sea reconocida por el narcotráfico sino por la Virgen", expresó la ministra este mediodía, y agregó sobre las que habían sido las órdenes del presidente Mauricio Macri: "Ustedes no miren quiénes son, lo importante es que si son políticos, si son miembros de la Justicia, si son miembros de las fuerzas de seguridad, y son cómplices del delito, están del lado del enemigo".

Por otro lado, en cuanto a la cadena de responsabilidades políticas, deslizó sin dar nombres que "el intendente y el viceintendente tienen un partido político que es el Frente para la Victoria".

La ministra de Seguridad detalló las detenciones que hubo en Corrientes por el caso de narcotráfico. "Hay nombres muy conocidos entre los detenidos", explicó.

Y, confirmó que además del intendente Roger Terán y el vice intendente Fabio Aquino fueron detenidos agentes de fuerzas de seguridad federales y provinciales. Los arrestos se lograron tras varios allanamientos que se hicieron por una investigación por narcotráfico. La causa empezó en mayo de 2014 y está a cargo del juez federal Sergio Torres y el fiscal Carlos Stornelli.

Los detenidos son un gendarme, un prefecto en disponibilidad de la Prefectura Naval, agentes de la Policía Federal y de la policía provincial, dijo desde Corrientes tras reunirse con autoridades locales y provinciales.

Al ahondar en detalles, manifestó que hace meses “estamos trabajando junto a Gendarmería y a la Justicia Federal y que tras las investigaciones de procedió a las detenciones de funcionarios comunales de Itatí, también de Ituzaingó, miembros de las fuerzas de seguridad federales y provinciales, así como a escribanos y a abogados quienes eran los facilitadores del acopio del traslado de la droga y cómo eso se trasformaba en dinero y en bienes. De los allanamientos participaron 670 gendarmes, donde hubo 25 detenciones de 34 pedidos de capturas”.

“Hoy hemos dado un golpe para que Itatí no sea recordad por el narcotráfico sino por la veneración a la virgen”, prosiguió afirmando.

"Este es un mensaje muy fuerte para todos: este Gobierno no tiene miramientos, sin son políticos no van a tener protección el poder político cubría y las fuerzas de seguridad entraban en la misma lógica y hubo que sacar de raíz toda la organización", puntualizó la funcionaria nacional.

"Con Gendarmería y Policía Federal hemos detenido a al intendente y vice de Itatí. Sabíamos que no eran solamente sus familiares los involucrados sino que ellos estaban comprometidos, pero había que hacer la corroboración probatoria", indicó.

Bullrich resaltó que, hace años que Colombi y el ministro de Seguridad de la provincia, Héctor Ortega, así como legisladores locales "estaban intentando pedirle a fuerzas federales estas investigaciones".

"Lo importante es la voluntad política del presidente Macri y de decirnos a nosotros que no tengamos miramientos: en este caso, son del Frente para la Victoria, pero no importa de qué partido son y lo importante es que aquel que es cómplice de la droga, y si es político, va preso", subrayó.

“Estamos hace meses junto a Gendarmería y a la justicia federal con el juez Torres y el fiscal Stornelli, trabajando esta causa hace, 15 días hubo unas primeras detenciones por la Justicia de Corrientes donde se detuvo a la hija del Intendente y a familiares del vice intendente”, declaró la funcionaria.

Asimismo remarcó “esta causa inició en la villa 21-24 por un procedimiento narcomenudeo, y la Justicia siguió tirando del hilo para ver cómo eran las conexiones, de dónde venía esa droga y cuáles eran los mecanismos de la organización, han sido detenidos, también los facilitadores en el caso de logística más de 710 autos secuestrado de una concesionarios y una serie de estudios de abogados y escribanías que eran facilitadores de los mecanismos del traslado del acopio y luego el punto más importantes de cómo es se trasforma en dinero y bienes. La justicia va a generar las imputaciones que son muy duras porque pertenecer a una asociación ilícita de tráfico de estupefacientes, que tiene penas muy duras”.

Luego aseveró que el presidente Macri, “nos dio instrucciones bien claras: ustedes no miren quiénes son, lo importante que si son políticos, miembros de justicia, miembros de la fuerza de seguridad, si son cómplices del delitos están del lado del enemigo queremos un Estado que sea parte de la solución y no del problema”.

Otro de los puntos que Patricia Bullrich destacó fue que “escuchamos mucho al cura de la localidad que nos dijo: “Itatí tiene que ser una ciudad donde vengan a ver a la virgen” y hoy hemos dado un golpe para que Itatí no sea recordada por el narcotráfico sino por la veneración a la virgen”.

Al ser consultada sobre el número de detenidos la Ministra aseguró “hubo 25 de 34 con pedido de captura, el procedimiento fue éxitos hubo 49 allanamientos, participaron 670 gendarmes es claro que pudo haber ruido y todavía hay prófugo” y agregó: “El jueves vamos a ir al Paraguay con el gobernador Ricardo Colombi y el presidente Mauricio Macri y el tema de agenda será el narcotráfico y vamos a reclamar por los prófugos especialmente por los que pensamos que están del otro lado”.

En tanto que declaró que se trata de una “situación dura y compleja y quiero felicitar a Gendarmería y demás fuerzas federales, las que si bien tienen detenidos, las mismas fuerzas están dispuestos a limpiarse. Lo mismo pasa con la Policía de Corrientes que hoy nos acompaña. Esto demuestra que el gobierno de Macri nos dio un mandato y en sentido trabajamos. Al ministro Horacio Ortega lo consideramos parte del equipo de seguridad de la Nación”.

"Nosotros estamos decididos, a seguir con este trabajo. Sabemos que nos falta mucho pero sabemos que vamos por el camino correcto de combatir este flagelo”, finalizó Bullrich.

Colombi

Al tomar la palabra, el primer mandatario correntino, felicitó y reconoció el “trabajo de los hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad nacionales con quienes vamos a profundizar esta tarea. Tenemos una frontera muy complicada y vamos a intensificar la presencia de las fuerzas nacionales. El gobierno nacional ha comprado y se ha equipado para desarrollar una labor eficiente”.

También afirmó que la Policía de la Provincia ha “dado claras muestras de su vocación de servicio en todo momento”.

Colombi expresó luego que “esperamos que con todas estas acciones la comunidad de Itatí pueda tener un nuevo despertar. Nuestra juventud que es hermosa y muy linda la debemos cuidar y proteger”.

Y cuando le preguntaron cúal va a ser el futuro institucional del municipio de Itatí, Colombi respondió que “es un tema que lo vamos a analizar”, a lo que agregó: “Vamos a tomar los recaudos, una vez que tengamos toda la documentación habrá que tomar medidas, lamentablemente nos duele porque esta situación afecta institucionalmente y se van a producir los cambios que sean necesarios”.