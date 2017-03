Ricardo Colombi destacó el compromiso de los docentes para el inicio del ciclo lectivo

Categoría: Provinciales Publicado: - Mar 07, 2017 - 13

Tal como lo anunciaran las autoridades gubernamentales, hoy comenzó de manera normal las clases en la Provincia, en la ocasión hubo dos actos que sirvieron de inauguración del ciclo lectivo 2017, ambos encabezados por el gobernador Ricardo Colombi, quien en la oportunidad agradeció e hizo un concreto reconocimiento al sector docente por el compromiso puesto de manifiesto en cumplimiento del dictado de clases. Paralelamente fustigó a la dirigencia gremial a la que endilgó de estar embarcada en una disputa política, de la que además dijo descreer de su representatividad. El primer acto se concretó alrededor de las 9 en el Barrio Apipé, oportunidad en que simultáneamente se concretó la inauguración de la nueva Escuela Secundaria, mientras el restante sobre el mediodía se llevó a cabo en el Barrio Santa Teresita en las instalaciones de la Escuela Juan Francisco Soler.

El mandatario provincial arribó pasadas las 9 al nuevo edificio escolar situado en calle Badajoz, entre Argerich y Salamanca, en el Barrio Apipé de Capital. Tras realizar el tradicional corte de cinta junto a la comunidad educativa presente, Colombi se dirigió a la mesa central, donde encabezó el acto acompañado por el vicegobernador Gustavo Canteros, la ministro de Educación, Susana Benítez; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; la directora de Enseñanza Secundaria, Mónica Alegre y la rectora de la institución, Silvia Entivero.

Una vez entonadas las estrofas del Himno Nacional Argentino ejecutado instrumentalmente por la Banda de la Policía de Corrientes, se llevó a cabo una invocación religiosa a cargo del padre Roque Franco, cura párroco de la Parroquia “Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás”, del Barrio Molina Punta.

Posteriormente, la ministro Susana Benítez entregó las resoluciones correspondientes a la creación de la nueva unidad educativa y a las designaciones de las autoridades de la misma, a la flamante titular de la institución, Silvia Entivero. Tras ello, se entregaron carpetas pertinentes por parte del Ministerio de Educación, a cinco establecimientos de la zona para la adquisición de mobiliario escolar.

Seguidamente, la flamante rectora agradeció “al Gobierno provincial, que en nombre del señor gobernador y a través del Ministerio de Educación hizo realidad el sueño de toda una comunidad”. “Los sueños necesitan una enorme fuerza de voluntad para facilitar el acceso a la educación y asegurar la igualdad de condiciones”, añadió la docente continuando con su agradecimiento.

Ministro Susana Benítez

Al hacer uso de la palabra, la titular de Educación, consideró inicialmente que “es aquí, en la escuela, como en la familia, donde se gestan los valores importantes de una ciudad, de una provincia, de una nación”. “Queridas familias, ustedes son las que marcan a un hijo y le dan identidad propia, son la primera escuela de formación humana; el amor a los hijos exige, hoy más que nunca, que les dediquemos tiempos y calidad de momentos”, agregó la misma.

Continuando con su alocución, la funcionaria instó a los padres “a seguir involucrándonos cada vez más conscientes de que la educación es un compromiso de todos, porque educación somos todos”.

Finalmente, la ministro de Educación estableció “que el objetivo principal de nuestras planificaciones debe ser la de custodiar la vida, los criterios de evaluación los aprenderemos en el camino y el galardón estará al final”.

Gobernador Ricardo Colombi

El mandatario provincial al hacer uso de la palabra en el acto expresó: “es un día muy importante, para la comunidad docente, para los alumnos, para el barrio especialmente, porque estamos inaugurando el ciclo lectivo del corriente año, en esta nueva escuela que albergará la ilusión de aprender y formarse de centenares de jóvenes de este importante barrio y toda la zona, es decir es un acontecimiento para las familias, porque no hay posibilidad de éxito en la educación sin el protagonismo del grupo familiar, apoyando, incentivando, controlando y compartiendo responsabilidades con los docentes”.

Agregado a su vez: “es también un gran día para la docencia, porque como todos estos últimos años, han dado una muestra de compromiso con la educación, con la ciudadanía concurriendo a dar clases, a iniciar con normalidad el ciclo lectivo. Y por ello quiero reconocerlos especialmente, destacar que más allá de las posturas políticas o mandatos gremiales, está la responsabilidad con la ciudadanía, está el deseo de que Argentina encuentre el camino correcto y todo ello requiere de esfuerzos y sacrificios y así lo han entendido, un gran ejemplo para los jóvenes que ahora tienen el gran desafío de no desaprovechar esta oportunidades aprender y capacitarse”.

En el mismo sentido el Gobernador sostuvo: “ esta escuela es parte de los proyectos que tienen que ver con un Argentina distinta, en la que los jóvenes tengan oportunidades en igualdad de condiciones, y esto se logra con compromiso, con trabajo y dedicación, y no con actitudes como la dirigencia gremial, que le otorga más importancia a un paro, que tiene todo los condimentos para ser considerado como de oposición política, que a las necesidades de toda la ciudadanía. Pero por suerte están los docentes, que han decido que el compromiso con los niños y jóvenes está por sobre cualquier otra cuestión, que quiero sepan que valoro de una manera superlativa. Y en base a estas actitudes, quiero reiterar el llamado a los jóvenes a las familias, a creer en la escuela, en sus autoridades, a confiar en sus docentes, a colaborar con el proceso de formación, y el cuidado de los niños y jóvenes, que hoy requiere de un esfuerzo extra, dado los flagelos que atacan a la juventud, tales como las adicciones y la drogadicción”.

La obra

El flamante edificio, obra ejecutada, proyectada y supervisada por la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación, cuenta con hall de acceso, espacio semicubierto, secretaría, dirección, archivo, oficina, sala de docentes, y sanitarios, Salón de Usos Múltiples, cocina, centro de recursos multimediales y pedagógicos, 12 aulas comunes, tres núcleos sanitarios para alumnos y tres para alumnas, sanitario para discapacitado, sanitario para maestranza, depósito, sala de tanque y bombeo, taller de usos múltiples y galería semicubierta. El monto de la obra fue de 17millones de pesos.

Presencias

En la oportunidad, participaron del acto central junto a la comunidad educativa, los ministros de Hacienda, Enrique Vaz Torres; de Turismo, Inés Presman; de Salud Pública, Ricardo Cardozo; de Coordinación, Eduardo Vischi; de Justicia, Jorge Quintana; de Desarrollo Social, Federico Mouliá; de Seguridad, Horacio Ortega, el interventor del INVICO, Bernardo Rodríguez; y legisladores nacionales y provinciales, entre otros funcionarios.