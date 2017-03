El Gobierno Provincial ratifica el inicio de las clases el lunes 6 de marzo

Categoría: Provinciales Publicado: - Mar 05, 2017 - 10

El Gobierno de la Provincia, a través de sus máximas autoridades, el Gobernador de la Provincia y la Ministra de Educación, ratificaron claramente que el lunes 6 del corriente, el ciclo lectivo 2017 se iniciará sin ningún contratiempo en la provincia. A tal efecto se programaron dos actos para el lanzamiento de este nuevo periodo escolar, los mismos se concretarán en el Colegio Secundario del Barrio Apipe, coincidente con la inauguración del nuevo edificio que se concretará a las 9 de la mañana, mientras que a las 11 se concretará el otro acto en las instalaciones de la escuela Juan Francisco Soler del Barrio Santa Teresita. Desde el ministerio de Hacienda de la Provincia, se consignó que los gremios docentes no respondieron a la propuesta salarial hecha, que prevé una de las mayores inversiones en este rubro en los últimos y que a la vez es muy superior a la que se oferta en el resto del país. Tanto el primer mandatario Ricardo Colombi como la titular de la Cartera Educativa, expresaron que confían plenamente en la responsabilidad del docente correntino, entendiendo que sabrán honrar, como lo han hecho siempre, el compromiso con los miles de niños y jóvenes de toda la provincia.

“En Corrientes se inician con normalidad las clases mañana lunes seis del corriente”, así de esta manera categórica la titular de la cartera educativa Susana Benítez, ratificaba la posición del Gobierno que encabeza el Ricardo Colombi, agregando, “venimos trabajando de manera muy correcta con los docentes de todos los niveles, respondiendo a cada demanda y cada petición, a la vez que para este inicio del ciclo lectivo el Gobierno, ha hecho una oferta salarial muy importante, muy superior a la media nacional, ratificando una vez más que la Educación en prioridad para esta gestión y poniendo en el centro de la escena que el docente es el acto fundamental en el proceso educativo”.

En tanto que la ministra abordó una situación que se registra con los gremios docentes y que genera controversias, como es la convocatoria a un paro nacional por parte de las entidades madres de varios los sindicatos locales, al respecto consigno: “ni los docentes, ni los estudiantes y la comunidad en general, no puede quedar de rehén de decisiones que no contemplan la situación provincial y que tiene que ver con una disputa política, entre los gremios nacionales y el Gobierno de ese estamento , Corrientes ha hecho una gran esfuerzo por ello confiamos plenamente en nuestros docentes, en que van a estar junto a la comunidad iniciando con normalidad este nuevo ciclo lectivo.

El subsecretario de Hacienda Marcelo Rivas Piassentini, destacó que la oferta local fue del 24 por ciento, mientras el resto de las provincias propusieron acuerdos de entre el 10 y 19 por ciento. Poniendo de relieve que la oferta de Corrientes contiene una de las inversiones más importantes de los últimos años.

Cabe señalar que los gremios concurrieron a las discusiones que se llevaron adelante por el tema salarial en las últimas horas, el ámbito fue el Ministerio de Hacienda y Finanzas, oportunidad en que el Gobierno hizo conocer la propuesta de aumento, a lo que sobrevino un pedido de cuarto intermedio, para proponer algunas correcciones, sin embargo la dirigencia gremial no concurrió a la reanudación del cuarto intermedio. Por lo que es válido inferir que esta actitud obedece a una estrategia, y que es que pretenden cumplir con el paro nacional de lunes y martes, más allá de la oferta local.

Gobernador

El gobernador Ricardo Colombi, también fue muy claro, “el lunes comienzan las clases”, y agregó: “no hay conflicto con los docentes, venimos cumpliendo con los reclamos y demandas del sector, y hemos hecho una propuesta muy importante, muy superior a la media nacional, y que demanda un gran esfuerzo a los correntinos, pero que se enmarca en el reconocimiento a la trascendencia que tiene el docente en el sistema.

INICIO DEL CICLO LECTIVO

En el comienzo de clases en Corrientes te invitamos a compartir tus primeras fotografías

La provincia de Corrientes inicia este lunes 6 de marzo su ciclo lectivo 2017, en tiempo y forma. Por eso, desde las redes sociales del Gobierno provincial queremos que seas parte de esta nueva experiencia del primer día de clases.

La intención es que compartas tus fotografías grupales y selfies para que podamos difundirlas en nuestras redes sociales y dar a conocer de esta forma cómo se vive el inicio de un nuevo año en los colegios correntinos.

Quienes deseen participar deberán contactarse a través del email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , en Twitter @corrientesgob, Facebook: GobiernoCorrientes, Snapchat: CorrientesGob e Instagram: gobiernocorrientes.www.corrientes.gob.ar.