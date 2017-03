Categoría: Provinciales Publicado: - Mar 01, 2017 - 95

El Gobernador de la Provincia al inaugurar por décimo segunda vez el periodo ordinario de sesiones de la Legislatura Provincial, no solo realizó un balance de gestión, destacando y poniendo en valor números logros, sino que dejó de manera muy concreta que en estos años se ha sentado las bases para que los correntinos puedan mirar el futuro con esperanza, y con la muy concreta posibilidad de mejorar considerablemente su calidad de vida.

DISCURSO COMPLETO

En cumplimiento de nuestra Constitución Provincial, estamos aquí, para dar lectura al mensaje de apertura, del período de sesiones ordinarias de este Honorable Cuerpo Legislativo.

He tenido el honor de hacerlo durante tres períodos constitucionales, pero éste, despierta una emoción especial.

La primera vez que me tocó presidir esta ceremonia, fue en los inicios del año 2002, cuando llegamos al gobierno, para estabilizar un sistema político que vivía de crisis en crisis, y a traer aire fresco a una provincia, cuyos ciudadanos, merecían algo diferente y mejor.

Vinimos con una visión amplia, conformando un frente social y político con participación de partidos nacionales y provinciales, comprometidos con nuestra provincia.

¿POR QUÉ LO HICIMOS?

PORQUE SIEMPRE ENTENDIMOS QUE LA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS EXISTENTES, NO ERA TAREA DE UN SOLO HOMBRE O UN SOLO PARTIDO, SINO UN DESAFÍO DE TODOS, SI FUESE POSIBLE, Y SI NO, DE AMPLIAS MAYORÍAS.

Los correntinos, veníamos de una crisis profunda: gran parte de los pagos se hacían en bonos, los sueldos registraban importantes atrasos, y la deuda era equivalente a cinco presupuestos provinciales.

Gobernar Corrientes, parecía una misión imposible, y tuvimos que hacerlo con minoría legislativa, en ambas cámaras; entre otros aspectos.

Sin embargo, encaramos la tarea con coraje y decisión, sustentados en valores que aprendimos de nuestros padres, de las enseñanzas impartidas por maestros de una escuela pública de Mercedes, de lo vivido y aprendido en la calle y de las relaciones con nuestros prójimos.

Esas enseñanzas y valores, reflejan los siguientes conceptos:

RESPETO POR TODOS LOS SERES HUMANOS SIN IMPORTAR SU CONDICIÓN SOCIAL, POLÍTICA, ECONÓMICA O RELIGIOSA.

SOLIDARIDAD CON LOS QUE SUFREN, Y NECESITAN AYUDA.

PROFUNDA CONVICCIÓN, DE QUE LA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA EL PROGRESO SOCIAL Y COLECTIVO DE UN PUEBLO, ES LA EDUCACIÓN.

COMPRENSIÓN DE QUE NO HAY LOGROS GENUINOS SIN ESFUERZO, Y QUE EL FUTURO SE CONSTRUYE TRABAJANDO TODOS LOS DÍAS.

Y UNA COSA MÁS QUE NOS ENSEÑÓ LA POLÍTICA: LA VICTORIA NO DA DERECHOS, SINO OBLIGACIONES.

El resto fue trabajo, compromiso, no aflojar nunca, recorrer incansablemente la provincia, construir consenso, administrar el patrimonio público con inteligencia y austeridad, creatividad para buscarle la vuelta a las cosas, trabajo, trabajo y más trabajo.

En oportunidades como esta; en la que nos encontramos reunidos representantes de todas las fuerzas políticas, de los tres poderes del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil, cabe que repasemos el sentido de la acción política que llevamos adelante, para no perder el norte, en aras del pragmatismo o la conveniencia.

¿PARA QUÉ DISPUTAMOS EL PODER? ¿PARA QUÉ TRABAJAMOS TODOS LOS DÍAS? ¿CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS? ¿QUÉ QUEREMOS DEJAR COMO LEGADO?

Estas, y algunas más, son las preguntas que deberíamos hacernos los hombres y mujeres que, circunstancialmente, representamos a la sociedad.

Es indispensable que tengamos respuestas claras; yo al menos las tengo, cada uno tendrá las suyas, pero lo que no podemos es no saber para qué estamos.

NUESTRO COMPROMISO ES, FUE y SERÁ, TRABAJAR TODOS LOS DÍAS, PARA MEJORAR LA VIDA DE TODOS Y CADA UNO DE NUESTROS CONCIUDADANOS.

TRABAJAMOS, PARA GARANTIZAR LA LIBERTAD Y LOS DERECHOS, CONSAGRADOS EN NUESTRA CONSTITUCIÓN Y NUESTRAS LEYES (EDUCACION, SALUD, JUSTICIA, SEGURIDAD).

TRABAJAMOS PARA CONSOLIDAR LA FAMILIA, QUE ES LA BASE SOBRE LA QUE DEBEMOS EDIFICAR NUESTRA SOCIEDAD Y DEJARLE A NUESTROS HIJOS, UN MUNDO MEJOR.

TRABAJAMOS, PARA SEGUIR DEFENDIENDO NUESTRA HISTORIA, NUESTRA CULTURA Y NUESTRAS TRADICIONES.

TRABAJAR PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE, PARA NOSOTROS, Y PARA LAS FUTURAS GENERACIONES.

EN DEFINITIVA, TRABAJAMOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE CARNE Y HUESO, SUJETOS DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, Y QUE EN NUESTRA CONCEPCIÓN HUMANÍSTICA DE LA POLÍTICA, SON LOS DESTINATARIOS DE TODOS NUESTROS ESFUERZOS.

Se ha hablado mucho de ideologías en estos últimos años en el país; pero no siempre ha sido para dar forma a una mejor convivencia, sino para enardecer los ánimos.

CREEMOS QUE LA PRIMERA IDEOLOGÍA DEBE SER EL HOMBRE, SUS NECESIDADES Y SUS DERECHOS.

HEMOS VENIDO SOSTENIENDO ESTO DESDE UN PRINCIPIO; NO DEJÁNDONOS ENTUSIASMAR EN UTOPÍAS INVIABLES, COMO LE GUSTA A CIERTA IZQUIERDA; NI EL PRAGMATISMO QUE FAVORECE EL STATUS QUO Y LAS INEQUIDADES, COMO CIERTA DERECHA.

NO PODEMOS SINO ESTAR DE ACUERDO CON UNA DEFINICIÓN DEL HUMANISMO: “EL HUMANISTA NO CREE EN LAS VIRTUDES INTRÍNSECAS DEL PUEBLO NI DE LOS INDIVIDUOS, Y MUCHO MENOS EN LA EXISTENCIA DE INTÉRPRETES O JEFATURAS ESCLARECIDAS DE AQUELLOS. CREE, MÁS BIEN EN EL HOMBRE CONCRETO, INSTINTIVAMENTE SOCIABLE Y TAMBIÉN CONSTRUCTOR DE INSTITUCIONES QUE LE PONGAN A SALVO DE SU FALIBILIDAD”.

EL HUMANISMO, PARA DECIRLO DE OTRO MODO ES LA IDEA DE UNA SOLIDARIDAD Y COMPASIÓN HUMANA, ALEJADA DE TODA ESTRIDENCIA.

ESTO ES LO QUE OFRECEMOS, DESDE CORRIENTES, COMO CRITERIO, PRINCIPIO Y FÓRMULA, PARA ESTE MOMENTO QUE VIVE EL PAÍS.

PARA NOSOTROS: ESTO ES POLÍTICA DE ESTADO.

Tenemos visión de futuro, pero también un compromiso con el presente.

A VECES, LOS DIRIGENTES CREEMOS QUE HICIMOS MUCHO, PERO NUNCA DEBIÉRAMOS DARNOS POR SATISFECHOS, PORQUE POR MÁS QUE HAYAMOS HECHO MUCHO, LO QUE FALTA ES MUCHO MÁS.

No gobernamos para un grupo, partido o sector. Gobernamos para un millón de correntinos, y ese ha sido un eje directriz de nuestra gestión, y debe seguir siéndolo.

NO HAY CIUDADANOS DE PRIMERA Y CIUDADANOS DE SEGUNDA. NO PESA MÁS UNA CIUDAD QUE OTRA. CORRIENTES ES UNA SOLA.

Marcamos un camino, y continuarlo será tarea de quienes tomen la posta, a fin de año.

Los correntinos, fuimos discriminados durante doce años por pensar distinto, por ser libres, por no agachar la cabeza.

Lo más indignante, es que fuimos discriminados desde el Gobierno Nacional, con el apoyo explícito o el silencio cómplice, de ciertos dirigentes políticos provinciales.

El costo de esa política nefasta fue recibir menos obras que otras provincias, entre otras cosas.

Sin embargo hicimos, mucho con recursos propios: caminos, energía, escuelas, hospitales… pero hay dos acciones que quiero, muy especialmente, destacar:

Una, como modelo de gestión: el Fondo de Desarrollo Rural.

Tomamos la decisión política, de optimizar los recursos que genera el campo. Los productores pagan sus impuestos, pero esos impuestos vuelven en obras y programas productivos estratégicos, para el sector.

El otro caso que quiero mencionar, es un punto de inflexión, un hecho que va a entrar en la historia de la Provincia.

Trajimos el Gas Natural a Corrientes, terminando con años de discriminación, y hoy puedo decir con orgullo que seguimos avanzando. Paso de los Libres es una realidad, y próximamente Curuzú Cuatiá, Mercedes y Monte Caseros, también lo serán.

Trajimos energía, porque apostamos fuertemente a la producción, porque creemos que el desarrollo pasará inexorablemente por la creación de trabajo genuino. Queremos que los hombres y mujeres de nuestra provincia puedan formar sus familias en base a un trabajo digno.

De este modo, también buscamos evitar las migraciones y el desarraigo.

En ese sentido, creamos una política de Parques Industriales (Mocoretá, Santa Rosa, Mercedes, Goya).

Y convocamos a las organizaciones productivas de cada sector, para debatir el rumbo. Ahora, los sectores, son artífices de su propio destino.

Por eso nuestro concepto: la gestión asociada. Deben combinarse ambos sectores. La integración público privada es imprescindible para los tiempos que se vienen.

Corrientes hoy tiene la mayor área forestal del país; somos el tercer productor ganadero; el primer productor de arroz; el primer comercializador de yerba mate, y la provincia con mayor producción hortícola bajo cubierta plástica.

Sólo dos ejemplos:

- En el Parque Foresto Industrial de Santa Rosa, estamos incorporando valor agregado a lo que producen nuestros bosques; y se está iniciando la construcción de una Planta de Biomasa, que permitirá utilizar los deshechos de esa producción y transformarlos en energía.

- El arroz, que antes se procesaba en molinos de otras provincias, hoy se procesa localmente, y nos sobra capacidad instalada para atender los granos provenientes de otros lugares.

Mejoramos en términos reales, el salario de la administración pública, el de los trabajadores pasivos, pagamos el 82% móvil, tenemos superávit fiscal, redujimos sensiblemente la deuda, pasamos de deber el equivalente a 5 presupuestos provinciales, a deber el 5% de un presupuesto.

Corrientes, funciona sin recurrir a la ayuda permanente del Tesoro Nacional, como sucede con otras provincias.

Somos un ejemplo de solidez y responsabilidad fiscal.

Somos administradores responsables y eficientes; un claro ejemplo es el Banco de Corrientes. Era una institución que a duras penas sobrevivía, gracias a los aportes de la Provincia, y hoy es un banco solvente, sólido, pujante, que financia el desarrollo productivo de los correntinos. Un banco que además, está presente donde ningún otro está.

Otro eje fundamental de nuestra gestión es la educación. Tuvimos que arrancar desde lo básico, lo que parecía impensable, como es asegurar que nuestros chicos crezcan sanos y bien alimentados. Para eso creamos el Programa Alimentario Corrientes, y hoy 250.000 alumnos son beneficiarios de ese programa.

El otro desafío, fue diversificar la educación terciaria, llevarla a todos los rincones de la Provincia, para que ningún joven se vea obligado a emigrar y de esa forma tener una oportunidad de progreso.

Hoy contamos con más de 30 Institutos de Formación Superior. En 53 ciudades, asisten más de 40 mil estudiantes. Donde se dictan más de 300 carreras con salida laboral.

Dejamos un Plan de Desarrollo Participativo, una herramienta estratégica que muy pocas provincias tienen. Un Plan que actúa como guía para las grandes decisiones. Un Plan hecho por la comunidad, para la comunidad.

Destaco también el turismo, una industria que no para de crecer y generar trabajo. Es el resultado de una visión estratégica, y de políticas activas para el sector.

En el Iberá, implementamos un modelo de desarrollo turístico sustentable, para convertirlo en un destino de primer nivel. Con inversión pública en caminos, energía, creación de centros de interpretación, impulsando nuevas actividades de turismo receptivo, financiando el desarrollo hotelero, capacitando a los pobladores y promoviendo el Iberá en la Argentina y el Mundo.

Podría mencionar muchas cosas más pero prefiero hablarles del futuro.

Hace un año, los argentinos decidimos cambiar y con el cambio, se abrieron nuevas oportunidades para el país, pero muy especialmente para Corrientes.

Trabajando codo a codo con el Gobierno Nacional, pusimos en marcha el plan de infraestructura más ambicioso, que haya conocido nuestra provincia, en toda su historia.

Son siete mil quinientos millones de pesos de inversión en el período 2016 – 2017.

Las obras incluyen caminos para unir a los correntinos, energía para poner en marcha nuestras industrias, gas para terminar con cien años de discriminación, agua potable y cloacas, escuelas para educar a nuestros hijos, hospitales para cuidar nuestra salud, viviendas para formar nuestras familias… estamos haciendo obras en todas las ciudades, para que todos y cada uno de los correntinos, vivan mejor.

Tenemos muchos desafíos hacia el futuro, uno de ellos es generar empleos, empleos en el sector privado, de calidad, bien remunerados y en blanco.

Para esto, tenemos que seguir movilizando todos nuestros recursos y explotando todas nuestras potencialidades; mejorando la eficiencia, y dándole mayor valor agregado a nuestra producción (arroz, madera, te, yerba, citrus, horticultura).

Tenemos que seguir impulsando y apoyando a las PyMEs, porque ellas son grandes generadoras de trabajo.

Tenemos que seguir protegiendo a nuestros pequeños productores, ofreciéndoles capacitación y asistencia financiera, para que puedan producir más y mejor.

Hay que seguir apoyando a los motores de crecimiento indirectos, basados en el comercio, la logística y los servicios que se generan, en una economía en crecimiento.

A propósito, acabamos de crear la marca “Hecho en Corrientes”, para distinguir a la producción local.

Tenemos potencial, recursos humanos, sectores que pueden crecer. Somos una provincia ordenada, sin deudas, con responsabilidad fiscal, con un clima de negocios favorable, baja conflictividad social, seguridad e independencia jurídica.

¿Cómo no vamos a seguir creciendo, si tenemos todo para hacerlo?

Estamos ante una gran oportunidad, y no vamos a dejarla pasar.

Hay que seguir avanzando, por el buen camino.

Este es el rumbo, que elegimos los argentinos, a eso apostamos, y estamos empezando a ver los frutos.

De esa unidad, de ese compromiso, surgirán grandes beneficios para Corrientes. Se abre una nueva etapa. Estoy seguro que los correntinos sabremos aprovecharla.

No queremos que nunca más, desde el gobierno central, nos pongan palos en la rueda, que nos castiguen por pensar diferente.

Esta provincia le dio a la Nación hombres como el Libertador de América, el General José de San Martín, pero también otros héroes que dejaron todo por su patria, como el Sargento Cabral, el Tambor de Tacuarí, y muchos de los Mártires de Malvinas.

La República ganó en republicanismo; la Democracia ganó en democracia; y el Federalismo ganó en federalismo.

Hoy en la Argentina, los tres Poderes del Estado funcionan, y han vuelto a cumplir el rol para el que han sido creados por nuestra Constitución.

Hemos recuperado el valor del Congreso, como ámbito de discusión política y conciliación de ideas e intereses.

Con nuestro accionar cotidiano, debemos ser garantes y constructores de una democracia de calidad.

Este futuro, para el que nos hemos venido preparando y trabajando con tanto esfuerzo, llegará de la mano de quienes sepan custodiarlo y ponerlo en valor cada día.

¿Quiénes pueden hacer eso? Son aquellos jóvenes de espíritu y aquellos maduros en cuanto a responsabilidad política. Este proyecto, de sociedad y política correntina, es joven y fuerte. Es joven porque tiene todo el futuro por delante. Es fuerte, porque creció en la adversidad, y va a seguir madurando en las realizaciones.

La juventud de una idea, nunca se mide por el color de la sienes de los dirigentes. Debe medirse, por cuánto del futuro pueden representar.

Hay dirigentes que pareciendo jóvenes, hablan el lenguaje del pasado y hay quienes no pueden hablar de futuro, sino repetir errores y proyectos ya pasados y obsoletos.

Hemos sabido hablar el lenguaje de las urgencias del momento, cuando había que superar una crisis. Hemos hablado también el lenguaje de la sobrevivencia cuando la tormenta arreciaba. Nos aprontamos ahora para hablar el lenguaje de una vida mejor, de progreso, de paz y de armonía social.

Es cierto que uno, es tan joven como su fe; y tan viejo como su duda. Por eso somos jóvenes: porque tenemos la convicción del progreso y del cambio necesario.

Siempre ha sido así. Trajimos Aire Fresco. Dijimos Arriba Corrientes. Luego Vamos para Adelante. Y en este momento histórico Ahora Unidos.

Por eso, los invito a sumarse para formar parte del futuro de Corrientes que se inicia hoy.

No quiero cerrar este discurso sin hacer algunos agradecimientos.

Agradezco el apoyo de los legisladores, que comprendieron las necesidades y urgencias de nuestra provincia, y nos acompañaron sancionando leyes fundamentales.

No puedo dejar de agradecer, a quienes me acompañaron desde el Poder Ejecutivo: Ministros, Secretarios y funcionarios de todos los niveles por su compromiso.

A todos y cada uno de los que ya sea desde un aula, un hospital, una comisaría, un cuartel de bomberos o desde donde les haya tocado, trabajaron para brindar más y mejores servicios a la comunidad.

Un agradecimiento especial al pueblo de Corrientes que nos votó, nos acompañó, nos hizo corregir el rumbo cuando nos equivocamos, pero que siempre mantuvo su hidalguía, haciendo honor a nuestra historia.

Finalmente, quiero agradecerle a mi familia, por el acompañamiento incondicional.

Gracias a todos y a cada uno de los correntinos.

SIGAMOS METIÉNDOLE PARA ADELANTE, AHORA MÁS UNIDOS QUE NUNCA.