Con un claro llamado a mantener y acrecentar los logros de ECO, Eli celebró su cumpleaños

Categoría: Provinciales Publicado: - Feb 27, 2017 - 3

El presidente de Encuentro Liberal Pedro Cassani pidió mantener y consolidar el modelo de ECO, el cual, sostuvo, ya es un ejemplo para todo el país. También dio la bienvenida a los dirigentes peronistas que suman a ELI, sintiéndose atraídos por la manera de trabajar y crecer.

“Conozco de tu valía, tu experiencia, tu honestidad intelectual, por lo que no dudo que el futuro de ELI es magnífico, espectacular”, le dijo Eduardo Tassano a Pedro Cassani, durante su alocución en la celebración de los tres años de vida institucional de Encuentro Liberal, donde además, se proclamó nuevamente a Emilio Lanari como candidato a la viceintendencia de la ciudad de Corrientes.

En la oportunidad, el invitado especial también se refirió a su colega Emilio Lanari, señalando que “tienen una vida dedicada al ser humano”, lo cual, aseguró se verá reflejado en la futura función ejecutiva local. “Con el Club de Regatas, salimos campeones de Argentina y de América; y queremos ahora, que la ciudad de Corrientes, sea campeona de Argentina”, finalizó con entusiasmo, ante un salón colmado de dirigentes provenientes de distintos puntos de la provincia.

Previamente, y visiblemente emocionado por haber sido “abuelo” horas antes, Emilio Lanari recordó que “el país espera esta elección comunal” a lo cual le aportó optimismo asegurando que “hay un equipo ganador que no tiene miedo, porque la lucha incluye -además de progreso- más libertad, más democracia, mejor país”.

En medio de este clima festivo, con globos azules adornando la escena, y tras un emotivo video detallando el nacimiento de este movimiento de participación ciudadana, Pedro Cassani, habló de la necesidad de “empoderamiento” de los vecinos para luchar por lo que consideran justo; y de la importancia de la participación activa de los jóvenes y mujeres en la vida partidaria generando actividades que son aprovechadas por la sociedad en general.

Por otra parte, se refirió al objetivo de “consolidar un modelo de gestión, el cual es ejemplo para el país, al estar integrado por más de 20 expresiones partidarias distintas, unidas tras un acuerdo programático de desarrollo”.

Asimismo llamó a cuidar los logros de ECO: “No podemos tirar por la borda, nuestro capital basado gobernabilidad, previsibilidad y paz social… Tenemos el compromiso, el desafío y las ganas de conservar, consolidar, y acrecentar este exitoso modelo de gestión que se llama ECO, modelo para el país”, concluyó.

El tren del crecimiento

Todas las localidades de la provincia estuvieron representadas en el encuentro de este viernes 24 de febrero en el Club San Martín, las que no dudaron en manifestar sus intenciones de poder desplegar en las distintas comunas, sus programas de gobierno, tal es el caso de Ituzaingó, Loreto, San Luis del Palmar, Itá Ibaté, Paso de los Libres, Esquina, solo por citar algunas.

En este aspecto, el dirigente Raúl Motta, además de felicitar a sus correligionarios por el aniversario institucional, indicó a la prensa que “son muchos los pasos que se vienen dando en Ituzaingó, para ayudar a los vecinos”, citando que fueron a la justicia ante el impuesto desde la actual administración. “Nosotros, desde ELI, garantizamos en Ituzaingó una gestión transparente”, citó.

Del mismo modo, Pedro Ramírez de Loreto, explicó que quieren cambiar el modo de gestionar en su localidad, convirtiéndola en una muestra de desarrollismo y progresismo, sin los denominados “viejos vicios caudillescos”, afirmó.

En la misma sintonía, Vicente Romero de San Luis del Palmar; Ramón Camelino de Itá Ibaté, Tabay, Juan Pujol, Mantilla, entre tantos otros, tienen sus lógicas aspiraciones que serán formalizadas en el tiempo oportuno, pero sin dudas, están centradas en el objetivo partidario de crecer.

En ese contexto, Raúl Pelozo, de San Roque sostuvo que “Eli mantiene vivo los principios liberales; los cuales están asegurados con una juventud que participa activamente, y los resguarda”.

Adhesiones

Cabe remarcar que desde distintas agrupaciones partidarias se enviaron notas de salutación, tal el caso de la UCR allí representada en Eduardo Tassano; Unión Popular con la firma de Egui Benítez; de Unidos por Corrientes, allí representado por Marcelo Chaín; entre tantos otros que lo hicieron vías redes sociales y notas formales.