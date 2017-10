LOS ITUZAINGUEÑOS BRINDARON UN MULTITUDINARIO APOYO A GUSTAVO VALDES EN EL CIERRE DE CAMPAÑA

Written by Luis Meza Categoría: Locales Publicado: - Oct 06, 2017 - 7

La instalaciones del Club Unión se vieron absolutamente colmadas por una multitud que se dio cita para participar del cierre de campaña del candidato a Gobernador de ECO+Cambiemos, un hijo de esta tierra el Dr. Gustavo Valdes.

Momentos de profunda emoción se vivieron anoche, con una multitud rebozante de alegría y de entusiasme ante la inminente posibilidad de consagrar como gobernador de la provincia por primera vez en la historia a un ituziangueño. El mismo candidato, Gustavo Valdes, no pudo escapar a la emoción, se reflejaba en su rostro, en su voz y en la mirada al tomar contacto con sus compoblanos. Más que emocionante fue el emotivo momento del abrazo con su señora madre y su padre, las lagrimas fueron inevitables para que quienes eran testigos de ese momento.

Cuando se dirigió a los presentes Valdés instó a los correntinos a realizar un voto inteligente el domingo, enumerando la batería de obras que viene realizando el Gobierno nacional en Corrientes, teniendo en cuenta la alianza estratégica entre el gobernador Ricardo Colombi y el presidente Mauricio Macri, asimismo el candidato a gobernador respaldó las postulaciones de Eduardo Burna que irá por la intendencia de Ituzaingo el 22 de octubre y la de Elpidio Piño Romero que buscará retener la Isla Apipé este domingo.

Algunos tramos del discurso de Valdes

“El futuro de Corrientes está en nuestras manos. El domingo, todos podemos hacer algo, un aporte para estar mejor. Tenemos que apostar a que nuestros vecinos y amigos voten de manera inteligente. Lo tenemos que hacer por nosotros, por nuestros hijos y nietos. Por ello les piden que voten la boleta de ECO+Cambiemos, porque sabemos lo que tenemos que hacer, y lo vamos a hacer”, dijo Valdés en un discurso donde recordó también sus días viviendo en Ituzaingó.

El miércoles estuve con Macri en Concepción y en Mercedes. Y me decía que contemos con el apoyo del gobierno nacional para lograr el desarrollo, porque sabe que durante muchos años fuimos ninguneados por la Nación y este es un presidente al que si le importamos los correntinos”, explicó.

Acto seguido señaló la diferencia que existe con el candidato de la oposición, Carlos Mauricio Camau Espínola, quien viene con promesas de realizar un cambio, que no gestionó para la provincia cuando ellos eran parte del gobierno kirchnerista de Cristina Fernández de Kirchner.

“Tenemos claro que ser gobernador no es una salida laboral. Ni hemos hecho una alianza solo para ganar, con una formula Cholula y sin experiencia de gestión. Sino que es un frente para gobernar, con pergaminos y logros. Durante muchos años, estoy que hoy se presentan como lo nuevo, ningunearon a los correntinos y nos trataron de vagos. Hasta dijeron que nos pasamos mirando la historia debajo del mango tomando tereré y pescando mojarras. Esos hoy no tienen nada para ofrecer, más que promesas rimbombantes. Nosotros les mostramos logros, con el gobierno de Ricardo Colombi y tenemos la posibilidad histórica con el gobierno nacional. Nos invertirán más de 600 millones de dólares para realizar el brazo Aña Cuá, una obra de ampliación de la represa de Yacyreta. Que son fuentes laborales para esta región, para nosotros. Eso es lo que vamos a hacer con el gobierno nacional. Y además con Eduardo Burna, cuando sea intendente, vamos a hacer el parque Industrial de Ituzaingó”, dijo Valdés.

“No tuvimos en nuestra historia, tantas obras nacionales como ahora. Y los kichneristas nos quieren venir a decir que ellos van hacer lo que ya no hicieron cuando pudieron. Que van a cambiar. Nosotros no podemos votar para atrás. Tenemos que votar para adelante. Vamos a alinear la Nación, la provincia y la municipalidad porque hoy están dadas las condiciones con este gobierno nacional”, expresó Valdés.

Antes del cierre en la capital de la energía, Valdés estuvo en la Isla Apipe, donde encabezó un acto donde señaló la importancia de lograr alinear la provincia y los municipios con la nación. Habló de los beneficios que llegaron a esa zona de la provincia, gracias a que el gobierno de Corrientes es un aliado de Cambiemos y destacó el hecho de que el Presidente Mauricio Macri confíe en los correntinos para generar el desarrollo y el crecimiento del país.