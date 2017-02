Facultades establecieron fecha para el inicio de actividades

Written by Luis Meza Categoría: Interes General Publicado: - Feb 01, 2017 - 8

Las Unidades Académicas de la UNNE diagramaron las actividades para los ingresantes del año 2017, con propuestas orientadas a favorecer la adaptación de los nuevos alumnos a la vida universitaria y fortalecer conocimientos necesarios.

Con distintas fechas y también distintas propuestas de ambientación y nivelación de contenidos, las distintas unidades académicas de la UNNE cuentan con el Calendario Académico 2017.

Algunas unidades académicas iniciarán las actividades para alumnos ingresantes entre los últimos días de enero y la primera semana de febrero, y otras arrancarán las actividades para los nuevos alumnos en la segunda quincena de febrero.

La mayoría de las carreras proponen cursos o talleres orientados a nivelar los conocimientos con que llegan los alumnos con las competencias requeridas en las materias de primer año, y también actividades para ambientar a los ingresantes con el nuevo rol de alumnos universitarios.

En algunas carreras se resolvió adelantar el inicio de las materias de primer año, a fin de que sean los mismos docentes del trayecto de primer año de cursado quienes evalúen las necesidades de nivelación y ambientación. Otras incluso habilitaron cursos de nivelación anticipados que se realizaron en los últimos meses de 2016.

ARQUITECTURA. La Facultad de Arquitectura y Urbanismo iniciará el 20 de febrero los ya tradicionales “Espacio A” y “Espacio DG” para ingresantes a las carreras de Arquitectura y Diseño Gráfico respectivamente, actividades teóricas-prácticas y de ambientación que finalizarán el 7 de marzo.

El inicio de clases de asignaturas teóricas del 1º Cuatrimestre, para ambas carreras, será el 13 de marzo y de las actividades de asignaturas de Taller el 15 de marzo.

FADYCC. La Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura dispuso el “Taller para Ingresantes 2017” que se realizará del 20 de febrero al 7 de marzo, con actividades de ambientación al rol de estudiantes universitarios y un espacio más específico referido a los contenidos disciplinarios de las carreras que se dictan en la Facultad.

Las clases del primer cuatrimestre en FADYCC se iniciarán el 8 de marzo.

CIENCIAS AGRARIAS. En la Facultad de Ciencias Agrarias desde el 6 de febrero y hasta el 17 de febrero se dictará el “Curso de Ingreso a la Carrera de Ingeniería Agronómica” que consiste en el dictado de tres módulos: Módulo I: Introducción a las Ciencias Agrarias y a la vida universitaria; Módulo II: Articulación con las Ciencias Básicas (Matemática, Botánica y Química); y Módulo III: Aprendizaje y estudio en la Universidad.

Al finalizar las dos semanas de curso se llevarán a cabo los exámenes finales de cada materia del Módulo II. Los exámenes no son eliminatorios por resultados, pero es obligatoria la asistencia a los mismos para ingresar a la Carrera.

Para el Ingreso 2017 se desarrolló el Curso de Ingreso Anticipado Opcional, durante los meses de octubre y noviembre de 2016. Los aspirantes que asistieron al mismo, completarán los módulos I y III en el mes de febrero de 2017, y los que no deberán cursar los tres módulos.

CIENCIAS ECONÓMICAS. En la Facultad de Ciencias Económicas las actividades se iniciarán el 8 de febrero, con el dictado de los módulos que son comunes a las distintas carreras que se dictan en la sede central.

Del 8 al 24 de febrero se dictará el Módulo “Derecho y Ciencias Sociales”, del 8 al 24 de febrero el Módulo “Administración”, del 9 de febrero al 2 de marzo el Módulo “Matemática”, y del 3 de marzo al 14 de marzo “Contabilidad y Economía”.

Las clases del primer cuatrimestre se iniciarán el 15 de marzo.

CIENCIAS EXACTAS. La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, con el objetivo de fortalecer las competencias académicas y la ambientación de los ingresantes, dispuso como estrategia adelantar el dictado de clases de las materias del primer año de cursado.

Así, las materias del 1º Cuatrimestre para materias de 1º Año se extenderá del 20 de febrero al 30 de junio, mientras que el 1º Cuatrimestre para Materias de Segundo Año en adelante se extenderá del 8 de marzo al 30 de junio.

VETERINARIAS. La Facultad de Ciencias Veterinarias iniciará las actividades para ingresantes con la Asignatura “Introducción a las Ciencias Básicas” que se dictará del 1 de febrero al 31 de marzo.

El objetivo de la Asignatura Introducción a las Ciencias Básicas es fortalecer conocimientos básicos de Matemática, Biología y Físico-Química, para su aplicación en el ciclo básico de la carrera, e involucrar a los ingresantes dentro del sistema universitario.

DERECHO. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas recibirá a sus alumnos ingresantes con el “Curso Nivelatorio 2017. La Clase Tutorial se realizará los días 30 y 31 de enero, según asignación de grupos.

Posteriormente se realizará la “Evaluación Nivelatoria” el día 2 de Febrero y el examen recuperatorio de la Evaluación Nivelatoria se hará el 9 de febrero.

El Curso de Nivelación está divido en Módulo de Ciencias Sociales, Módulo de Ciencias Jurídicas y el Módulo de Ambientación a la Vida Universitaria.

Muchos ingresantes a Derecho de manera anticipada ya hicieron el curso de nivelación a través de la plataforma virtual.

INGENIERIA. En la Facultad de Ingeniería, los ingresantes a las carreras de Ingeniería Civil, Electromecánica o Mecánica con Orientación Máquinas Agrícolas, deben cumplir con el Módulo de Nivelación Obligatorio.

Los ingresantes 2017 pudieron cursar el módulo de nivelación bajo la modalidad virtual que se desarrolló durante octubre y noviembre de 2016, y quienes no optaron por la modalidad virtual o no hayan logrado los objetivos en la modalidad virtual, deberán cursar el módulo de nivelación bajo la Modalidad Presencial que se dictará desde el 6 de febrero.

HUMANIDADES. En la Facultad de Humanidades para todas las carreras se diagramó un esquema de actividades con el objetivo principal de ofrecer a los ingresantes un espacio donde fortalezcan sus saberes y competencias, y para llevar adelante su inserción en el ámbito universitario.

Las actividades para ingresantes comenzarán el 20 de febrero y se extenderán hasta el 10 de marzo.

En tanto, eI inicio formal de clases para todos los años de cursado y todas las carreras en Humanidades será el 13 de marzo.

MEDICINA. En la Facultad de Medicina, para la carrera de “Medicina” (Plan 2000) se fijó la fecha de inicio de clases para ingresantes el 13 de febrero, con el cursado de la asignatura "Medicina, Hombre y Sociedad", que es la nueva denominación de la asignatura "Introducción a las Ciencias" Médicas".

La asignatura "Medicina, Hombre y Sociedad" se dicta en el primer semestre de primer año de la carrera de Medicina, hasta el 23 de junio, cuyo programa fue reformulado con el propósito de adecuar los objetivos y las actividades educativas al modelo de competencias que se aplica a lo largo de toda la carrera y enriquecer la formación de los estudiantes hacia la medicina familiar y comunitaria que es el rasgo principal del perfil de los graduados.

En la carrera “Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría” las actividades para ingresantes comenzarán el 1 de febrero con el dictado de la Asignatura "Introducción a la Kinesiología" que se extenderá hasta el 26 de mayo.

Para la carrera de “Licenciatura en Enfermería” (Plan 2017), en la sede central, las clases para ingresantes se iniciarán el 13 de febrero con el dictado de la asignatura "Introducción a la Enfermería".

Además se fijaron distintas fechas para las sedes de dictado de la carrera de Enfermería en Chaco y Corrientes.

ODONTOLOGIA. La Facultad de Odontología recibirá a los alumnos ingresantes con el "Curso de Articulación entre el Nivel Medio y la Facultad de Odontología que se inicia el 15 de febrero.

El Curso de Articulación es una estrategia para facilitar el tránsito de los estudiantes en su ingreso a la Universidad, para superar las falencias de conocimientos y adquirir hábitos de estudios que le permitan insertarse en la vida universitaria y garantizar de algún modo su aprendizaje, logren la autonomía y el compromiso con su desempeño académico.

CRIMINALISTICAS. En el Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología el Curso de Ambientación e Ingreso 2017 se desarrollará del 13 de febrero al 17 de marzo, con actividades orientadas a fortalecer competencias básicas para materias del primer año, además de contribuir a la adaptación del ingresante a la nueva vida universitaria.

El 20 de marzo será el inicio de las clases del 1º Cuatrimestre.