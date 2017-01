El correntino Lucas Innocente llegó a Bolivia y sigue dando pelea con su cuatriciclo en el Dakar 2017

Written by Luis Meza Categoría: Interes General Publicado: - Ene 06, 2017 - 21

El piloto correntino ha superado hoy una de las etapas mas peligrosas de los últimos años. Este calificativo se valida en la cantidad de figuras que han quedado fuera de competencia y el alto número de abandonos registrados.

Para Lucas no ha sido nada fácil ya que en la primera parte sufrió la rotura del cardan quedando su Can Am solo con tracción delantera. De esta manera luchó con una etapa realmente difícil hasta que la transmisión delantera también se rompió. Debió reparar en varias ocasiones y batallar en inferioridad con un trazado que no daba respiro.

Pasadas las 18 hs. logró arribar al vivac y en estos momentos ya se trabaja en el Quad para la etapa de mañana que unirá Tupiza con Oruro, cubriendo 692 km totales y 447 de especial con mucha altura sobre el nivel del mar.

Innocente se ubica tercero en la general de Quads 4x4, pero sin dudas la noticia del día es haberse repuesto de tantos problemas y haber llegado al final.