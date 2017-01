Este 2 de Enero el Rally Dakar pasará por Resistencia Chaco

Written by Luis Meza Categoría: Interes General Publicado: - Ene 02, 2017 - 10

El gobierno del Chaco informa que quienes desean presenciar la llegada de los vehículos de la competencia Rally Dakar en Resistencia, podrán hacerlo en las instalaciones que se montaron en inmediaciones del Autódromo Yaco Guarinieri, a partir de las 9, donde habrá estacionamiento, gradas para espectadores, puestos gastronómicos y ferias de productos regionales.

Quienes se dirijan hacia el autódromo deberán ingresar por la Ruta Nacional Nº16. Desde la rotonda con intersección de la RN N° 11, deberán avanzar unos 800 metros por la RN16 y tomar hacia la mano derecha la calle Juan Manuel Bordeu. Por este camino se deberá continuar unos mil metros hasta el lugar en donde estará instalado el estacionamiento.

Allí deberán realizar el camino a pie, hacia la zona de espectadores montada por el Gobierno (unos 400 metros) o hacia el tejido que divide el Vivac (a unos 100 metros).

Los caminos de entrada y salida al lugar establecidos para los espectadores no serán los mismos, para evitar congestionamientos y aprovechar las direcciones de las rutas. Mientras que la entrada será por Ruta Nº16, la salida estará organizada por calle Martina Pedro hacia Ruta Nº11.

Cabe recordar que el acceso al Vivac está restringido por la organización oficial del Rally Dakar, donde el gobierno de la provincia no tiene injerencia. Por otro lado, se informa que habrá personal de seguridad en todos los accesos de las localidades por donde pasen los vehículos participantes.

En cada lugar se montará un espacio destinado a los espectadores, considerando las medidas de seguridad pertinentes: en los accesos a Puerto Eva Perón, La Leonesa, Margarita Belén, Colonia Benítez, Colonia Popular, Laguna Blanca, Makallé, Lapachito, La Verde; uno ubicado en el km 1.061 acceso a Las Palmas; otro puesto a unos mil metros de Puerto Tirol, hacia Resistencia; en Presidencia de la Plaza frente a la YPF; el puesto para Avia Terai estará ubicado unos 200 metros antes de la rotonda de ruta Nº 16 y 89.

Recomendaciones Desde la organización se recomienda a los espectadores dirigirse a los puntos seleccionados como zona de espectadores en cada una de las localidades, donde habrá espacios de contención con tejidos y personal policial.

Además se solicita no ingresar a las rutas y tomarse fotos en lugares seguros. Si circulan por las rutas donde pasan los vehículos de competencia, se recomienda mantener distancia prudencial.

Cronograma

En cuanto a la llegada de los vehículos en competencia, se espera el ingreso a suelo chaqueño el 2 de enero para las 8:30 por Puerto Eva Perón. Desde ahí, se trasladarán por Ruta Nacional N° 11 hasta el Autódromo Yaco Guarnieri, ingresando por la entrada N° 2 del predio.

Se espera comiencen a llegar los vehículos al autódromo a partir de las 9:30 hasta aproximadamente las 14. En el vivac algunos competidores pernoctarán y otros lo harán en la ciudad de Resistencia.

El día 3, a las 4 de la mañana comenzarán a salir de Resistencia con destino a Río Muerto y se estiman unas casi 3 horas y media para la llegada a Pampa del Infierno, donde cargarán combustible y de ahí a Santiago del Estero.

