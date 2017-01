DESDE ITURED VOTAMOS PARA QUE EL 2017 SEA EL AÑO DEL REENCUENTRO DE TODOS LOS ARGENTINOS

Written by Luis Meza Categoría: Interes General Publicado: - Ene 01, 2017 - 23

Cerramos un año, el 2016, que no ha sido fácil para los argentinos, estamos pasando por un proceso de adaptación, y como tal son momentos de cambios que implican aprendizajes. El cambio de modelo de conducción del país ha significado para algunos "traumático, pero necesario", para otros "el fin de una era de privilegios", para algunos "estamos en el camino correcto", para otros "estamos en el camino equivocado". Y a cada uno habrá que darle lugar en sus razones, cada uno tiene el total y el más absoluto derecho a expresar su opinión. Podemos estar de acuerdo o no, pero "debemos entender" por sobre todas las cosas que el hecho de que el otro piense distinto a mi "NO LO CONVIERTE EN MI ENEMIGO", que el otro no solo "tiene la capacidad de pensar distinto a mi", sino que fundamentalmente "tiene el derecho a pensar distinto a mi", para que de una buena vez y por todas terminemos con esta ridícula división en que nos han sumergido los dirigentes del país, los de antes porque la propiciaron y los de ahora porque no han tenido la suficiente humildad para ser los portadores de la unión de todos los argentinos.

Este bendito país con el que Dios nos bendijo para que lo habitemos es tan rico que, a pesar del daño que le han hecho, sigue de pie, firme, soportando estoicamente los estiletazos con que lo hieren, y aunque a veces esas heridas parecen mortales, se levanta y se yergue porque tiene un motor que nunca le va a permitir que se caiga, y ese motor es su gente, el capital humano que tiene la República Argentina es tan pero tan valioso que son capaces de revertir cualquier situación por más complicada que sea, porque aún en sus diferencias tienen el valor para sobreponerse y como el Ave Fenix renacer de sus propias cenizas.

Por eso nuestro principal voto, en este año de elecciones será para que de una vez los argentinos sepamos comprendernos en nuestra diferencias, que el otro no es mi enemigo, que el otro es mi compatriota, que le pone el pecho día a día a nuestro querido país.

"Qué el 2017 sea el año del reencuentro de todos los argentinos".

Feliz año les desea WWW.ITURED.COM