Mafalda en guaraní: se presentaron los dos primeros tomos

La lingüista María Gloria Pereira, dialogó con Radio Sudamericana ya que es quien tradujo “Mafalda” al guaraní. La serie gráfica creada por Quino (85) en los años 60` suma así su traducción número 27. “Quino tiene la especialidad de jugar con las palabras de doble significado en castellano, ahí tengo que ver cómo llevar el mensaje profundo que él quiere transmitir, con la lengua guaraní”, explicó la Lingüista.

La niña irreverente que ha sido venerada por varias generaciones de argentinos y latinoamericanos fue traducida a la lengua guaraní. La encargada de hacerlo es María Gloria Pereira, y su proyecto forma parte del Programa Sur de la Cancillería Argentina, con apoyo de la Embajada del Paraguay en la Argentina.

La traducción de Mafalda al guaraní es la primera que se hace de la historieta, publicada por primera vez en 1964, en un idioma originario. “Yo conocía al personaje, crecí leyendo a Mafalda y me sirvió mucho en mi trabajo como docente, por su capacidad reflexiva”, comentó la lingüista .

“Son 10 tomos, lanzamos el 1 y el 2, y ya entregué el tercero que se presentará en diciembre. Ahora nos queda del 4 al 10”, dijo Pereira y detalló que la traducción del primer tomo le llevó unos 60 días de trabajo, con un promedio de 28 horas por semana dedicado al puro estudio

“La traducción no se dificulta por la lengua ya que es uniforme el castellano que usa Quino, no tiene muchos argentinismos. Sí dificulta que tiene una cosmovisión determinada, Quino tiene la especialidad de jugar con las palabras de doble significado en castellano. Ahí tengo que ver cómo llevar el mensaje profundo que él quiere transmitir, a la legua guaraní. Ese es el gran desafío en realidad”.