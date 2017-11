A una Mujer le extirpan un tumor de 20 kilos en el Hospital Escuela

Written by Luis Meza Categoría: Interes General Publicado: - Nov 01, 2017 - 12

En el Hospital Escuela se realizó una intervención quirúrgica inédita: a una mujer de 72 años se le retiró un tumor de 20 kilos que tenía en el abdómen. La operación se realizó con éxito, y la señora se recupera. "El tumor estaba dentro del abdómen y para retirarlo debimos entre dos personas. La señora ya no podía moverse", expresó el doctor Raúl Orban, Jefe del Servicio de Cirugía del nosocomio.

El doctor Raúl Orban, Jefe del Servicio de Cirugía estuvo a cargo de la intervención quirúrgica contó detalles: “se trata de una paciente que nos consultó por una tumorosidad inmensa que le impedía la normal movilidad, vivía inmovilizada. Le explicamos los riesgos, aceptó y la cirugía fue hoy, y hemos logrado con éxito extirparle y la paciente se está recuperando”.

“Tuvimos que tener la ayuda de dos profesionales en la cirugía para sacar el tumor del interior del abdomen. La cirugía fue un éxito, se está recuperando satisfactoriamente", dijo

El tumor pesó 20 kilos. "Es un peso extraordinario” comentó Orban

“Tenemos que esperar las 48 horas después de la operación, para ver la evolución de la paciente, pero creemos que va a ir todo bien” expresó.

Por su parte el doctor Alfredo Revidatti dijo: “estoy orgulloso de los médicos, del servicio de cirugía que tenemos, que son profesionales de nivel internacional. Hoy estamos dándole esta posibilidad de brindar este tipo de servicios a la comunidad, en estas cuestiones tan delicadas, que no es fácil” afirmó.

“Me sorprendió semejante masa tumoral... y que pueda caber en un cuerpo” indicó el doctor Revidatti.

Nota de la redacción: la fotografía fue editada para no herir la sensibilidad de nuestros lectores.