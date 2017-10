Desde Itured deseamos a todas las madres un ¡MUY FELIZ DIA!

Written by Luis Meza Categoría: Interes General Publicado: - Oct 15, 2017 - 11

A todas las madres y en especial a las ituzaingueñas desde www.itured.com les deseamos un muy feliz día, y le dedicamos este poema

Hay un ser que lo da todo sin esperar nada,

que aún fatigada se desvela por cuidarte,

que atesora cada minuto de tu existencia,

que comparte tus sueños y ríe con tu risa.

Un ser, que sin dudar, te extiende sus manos

para ayudarte en cualquier momento;

que aunque no siempre esté contigo de acuerdo

te da su apoyo incondicional y te comprende.

Una mujer que consagra sus días para guiarte,

que es capaz de entregar su vida por ti,

un ángel divino que nos cubre con su amor

cuando la tristeza nos embarga por alguna razón.

Una mujer valiente, una mujer luchadora,

de corazón claro como agua de fuente,

alguien que con sólo un beso en la frente

perdona nuestras ofensas y errores.

Un ser que siendo joven tiene enorme sabiduría

y siendo anciana cuenta con la fortaleza de su alma;

Una mujer sensible, una mujer admirable,

tierna y serena, tiene la belleza de la luna llena.

Quienes contamos todavía con su presencia

démosle gracias al cielo por esta gran dicha,

si tu madre ya no se encuentra a tu lado,

honra su memoria siendo una buena persona.Ella, lleva la magia de un radiante amanecer

y en sus cálidos ojos se refleja la bondad

¡No hay en el mundo un amor más grande,

como el amor de esta inigualable mujer!

Marielena Rondinel