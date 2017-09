Paolo Quinteros confirmó que se queda en Regatas que siempre fue su priorirad

Written by Luis Meza Categoría: Interes General Publicado: - Ago 29, 2017 - 90

El jugador de Regatas Corrientes, Paolo Quinteros, fue entrevistado por Radio Sudamericana tras confirmar que seguirá un año más jugando en el equipo correntino. “Ofertas habían, propuestas habían, pero siempre la prioridad era Regatas y estábamos negociando eso. Me siento muy cómodo en la ciudad y al momento de evaluar, eso pesaba mucho”, dijo.

El jugador franquicia de Regatas Corrientes, Paolo Quinteros, dialogó con Radio Sudamericana tras confirmar su continuidad en el club remero. “Estaré una temporada más y estoy muy contento por eso”.

“Regatas siempre tuvo la prioridad, si bien la gente de Salta me hizo saber de su interés, en ningún momento se habló de la parte económica ya que estaba dando prioridad de Regatas”.

“Ofertas habían, propuestas habían, pero siempre la prioridad era Regatas. Es mi séptima temporada, me siento muy bien en la Ciudad, me gusta mucho y me siento muy cómodo y creo que en el momento de analizar las ofertas, eso tiene mucho peso”, aseguró Quinteros.

Si bien aún no firmó contrato, Paolo dijo “soy una persona de palabra, no necesito firmar nada. Soy una persona que trabaja así, que le gusta mucho mantener los principios, todos los años hemos llegado a un buen puerto y esta vez no será la excepción”.