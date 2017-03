Violencia de género. En el 2016 hubo 322 femicidios y este año se elevó el número de víctimas

Written by Luis Meza Categoría: Interes General Publicado: - Mar 30, 2017 - 10

Desde la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala) comunicaron que el año pasado hubo un asesinato cada 30 horas y este año hay cada 24.En Corrientes fueron 6 las víctimas fatales y 2 en lo que va del año. Referentes locales piden la aplicación de políticas de Estado para poner un freno a este flagelo.

En la mañana de ayer, las coordinadoras de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala) de Corrientes dieron a conocer datos a nivel nacional sobre violencia de género. En base a un informe, que arroja datos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016, en el país hubo 322 femicidios, la mayoría con arma blanca.

“Según el registro desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año pasado, en Argentina hubo 322 femicidios, de los cuales en el 40 por ciento el responsable fue su pareja y el 26 por ciento su ex pareja. Hubo 15 vinculados de varones y niñas y 9 travesticidios. En todas las provincias, esto arrojaba que cada 30 horas hubo una mujer asesinada en el país”, dijo a El Litoral Vanesa Uhalde una de las coordinadoras de Mumala en Corrientes.

A su vez, precisó que “en el 2016, 91 mujeres fueron asesinadas por arma blanca, 58 por asfixia, 77 con arma de fuego, 36 a golpes, 11 quemadas y 7 de otras formas”. En la provincia, al menos dos fueron asesinadas quemadas, el año pasado, de acuerdo a datos que fueron brindados desde direcciones de hospitales de Capital en entrevistas anteriores.

“El dato llamativo es que este año muere una mujer cada 24 horas, en Corrientes ya hubo dos femicidios en lo que va del año”, comentó Uhalde a este medio.

En este sentido, expresó: “A pesar de las grandes movilizaciones espontáneas, los femicidios no recrudecen y ahora el dato es que muere una de nosotras cada día”. “Faltan políticas públicas que sean aplicadas, muchas mujeres se acercan a la organización, nos llaman, para que la acompañemos a realizar las denuncias porque no las toman en la comisaría, todavía no se aplica el protocolo de actuación policial”, sostuvo.

“Falta participación del Estado, la mujer en Corrientes y en el país se siente desprotegida”, agregó la representante local.

Otros datos

En el 17 por ciento de los casos, las víctimas habían realizado las denuncias por violencia de género. En el 9 por ciento, tenían medidas de protección dictadas por la Justicia.

El 20 por ciento estuvieron desaparecidas, el 6 por ciento fueron violadas o abusadas, el 4 por ciento estaban embarazadas, el 3 por ciento se encontraba en situación de prostitución y el 35 por ciento vivía con el femicida.

Para la organización, hay un recrudecimiento de la violencia, también a partir de la situación económica y social que se vive en un contexto de ajuste.

“Somos las más pobres entre los pobres y cuando hay ajustes, recortes económicos, desempleo, vuelve a haber una violencia desatada que impacta también y principalmente en la vida de las mujeres. Al recrudecimiento producto de nuestra organización se suma la violencia producto de la crisis económica”, señaló Raquel Vivanco, coordinadora nacional de Mumala.