“Hay que aprovechar la crisis educativa para realizar cambios”

El licenciado Ignacio Fichetti de IDESA en contacto directo con “Antes que se imprima”, se refirió al informe de calidad e inversión educativa que realizó el organismo respecto de las pruebas Aprender, “los resultados y la calidad educativa son una paradoja porque se aumentó el gastó pero no pasó lo mismo con la calidad” manifestó. “Se debe aprovechar el momento de crisis educativa para realizar cambios estructurales en el método de enseñanza” remarcó. “Hace falta que los alumnos estén más activos, y que se aproveche la tecnología con la que están tan acostumbrados” mantuvo.

“Los resultados son sobre las pruebas Aprender, que en la gran mayoría de los alumnos carecen o tiene capacidad limitada en lectura y matemáticas. No son tan sorprendentes en las pruebas PIS Argentina era uno de los países que mejor puntaje tenía, pero ahora estamos prácticamente en uno de los últimos lugares” expresó el licenciado Fichetti.

“Esto resulta paradójico porque en la caída educativa se vio incrementada en los recursos que se destinan a educación, los resultados y la calidad educativa son una paradoja porque se aumentó el gastó pero no pasó lo mismo con la calidad” manifestó.

Caída en la matrícula

“Lo que observamos es que ha caído en un 8% la matrícula y un 50% los salarios de los docentes, se debe a un desaliento de la familia que observa que la escuela está muy alejada de lo que es la realidad cotidiana” mantuvo.

“Se debe aprovechar el momento de crisis educativas para realizar cambios estructurales en el método de enseñanza que se da a los anuncios, los docentes ya tienen el rol activo, hace falta que los alumnos estén más activos, y que se aproveche la tecnología con la que están tan acostumbrados y se salga de la lógica de la enseñanza” sostuvo.

“Es el Estado el que debe impulsar esto, para formar a los docentes de manera distinta, con más acompañamiento e intentar con otro camino para no discutir siempre con el mismo parámetro de salario. Se necesita una discusión más tranquila para que cada parte ponga su punto de vista sobre la mesa” cerró el licenciado Fichetti.