Bancos públicos ofrecerán créditos hipotecarios a 30 años

Written by Luis Meza Categoría: Interes General Publicado: - Mar 21, 2017 - 9

El Ciudad y el Provincia se sumarán al Nación, que ya anticipó la decisión. En el Gobierno prometen tasas inferiores al 5% anual para estos préstamos que ajustan el capital por la inflación.

El miércoles, el presidente Mauricio Macri encabezará otro anuncio de crédito hipotecario. Luego de haber relanzado el Procrear, buscará seducir a la clase media con préstamos a 30 años de plazo a tasas inferiores al 5 por ciento anual.

El Banco Nación, el Provincia y el Ciudad ofrecerán estas líneas de crédito para la compra de una vivienda única. Los préstamos serán en UVA, la Unidad de Valor Adquisitivo que ajusta por inflación. Así, la tasa será fija (alrededor del 4,5 por ciento) y el capital evolucionará en función del Índice de Precios al Consumidor del Indec.

El Nación ya adelantó hace dos semanas que se volcaría a ofrecer créditos UVA al plazo más alto y la tasa más baja del mercado: 30 años y 4,5% para quienes no sean clientes. Quienes cobren haberes a través del banco accederán a un interés del 3,5 por ciento.

Según fuentes oficiales, el Provincia y el Nación replicarán estas condiciones. En diálogo con TN.com.ar, los bancos confirmaron que participarán del anuncio, pero no brindaron mayores detalles.

Los créditos UVA tienen la particularidad de ofrecer cuotas más baratas que los préstamos tradicionales, porque el interés es más bajo. Claro que, al ajustarse por inflación, el crédito no se licúa, como ocurre con los hipotecarios que prestan un monto no indexable.

El sábado 11, Macri relanzó los préstamos Procrear e introdujo la línea a 30 años y 4,5% del Banco Nación.

En esta ocasión, según anticipó el diario El Cronista, los préstamos estarán dirigidos a las familias que, por ganar más de 4 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil, quedan excluidos del Procrear. Queda saber si el Ciudad y el Provincia también ofrecerán estas líneas más atractivas a los beneficiarios del programa de vivienda que cuenta con subsidio del Estado.

Más de una quincena de bancos ofrece créditos en UVA. Desde principios de año, subieron las tasas de interés, que rondaban el 5%. Ahora rondan entre 6 y 8,5% en las entidades líderes del mercado. El plazo promedio es de 15 años.

Al ampliar los plazos y bajar la tasa, las cuotas serán más accesibles. Por ejemplo, dentro del programa Procrear, un crédito de 500.000 pesos a 30 años y 4,5% de interés del Nación redunda en una cuota inicial de 2500 pesos por mes, que luego se va actualizando con el avance del IPC. En todo caso, la cuota termina siendo inferior al alquiler de vivienda.