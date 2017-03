Written by Luis Meza Categoría: Interes General Publicado: - Mar 07, 2017 - 12

La red social comenzó a implementar esta opción, representada por el pulgar hacia abajo, en el Messenger

En el reino de Facebook hace rato que hay un gran ausente: el "no me gusta". Es posible decir "me gusta" o mostrar reacciones como asombro, diversión o tristeza, pero faltaba el pulgar hacia abajo.

Esto pronto cambiará. Es que según publicó el sitio especializado TechCrunch, la red social está haciendo pruebas del botón de "no me gusta" en su chat de Messenger. Por ahora implementó esta opción solo para algunos usuarios.

"Siempre estamos probando maneras de hacer Messenger más divertido y atractivo. Ésta es una pequeña prueba con la que permitimos a las personas compartir el 'emoji' que mejor representa sus sentimientos en un mensaje", destacó Facebook en diálogo con TechCrunch.

Todavía no hay fecha para el lanzamiento oficial de esta herramienta. Pero el hecho de que esté en estado prueba y que la misma empresa haya reconocido que se encuentra trabajando en este proyecto es un indicio de que pronto podría llegar a todos los usuarios.

Esta novedad llega un año luego de que Facebook lanzara las reacciones en su plataforma. Dentro de estas alternativas, "me encanta", representado por un corazón, es la opción más usada (constituye el 50% del total).