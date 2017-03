Consejos a tener en cuenta para disminuir el riesgo de ACV

Written by Luis Meza Categoría: Interes General Publicado: - Mar 04, 2017 - 9

Es por todos conocido que los ataques cerebrovasculares son más frecuentes en pacientes con hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso u obesidad, tabaquismo, vida sedentaria y depresión. Consecuentemente existen estudios que avalan ésta afirmación.

Pero quizás no relacionamos el riesgo de sufrir un ACV con la salud bucal. Aunque aún no hay estudios que demuestren una relación causa efecto, existe una asociación frecuente entre el estado de nuestra salud bucal y la aparición de un ACV.

El mecanismo que explique ésta asociación no está aún comprobado por la evidencia, pero como la ateroesclerosis es un proceso inflamatorio crónico que además de provocar depósito de lípidos en nuestras arterias disminuyendo su luz, es también un proceso que inflama las células endoteliales haciendo que la sangre forme en el interior de nuestras arterias un coágulo, se postula que la inflamación de las encías llamada periodontitis, contribuya a que el interior de las arterias se inflame generando un trombo que obstruye la arteria causando un ACV.

Así las cosas es altamente probable que a mayor inflamación e infección de nuestras encías, más probabilidades tenemos de sufrir un ACV.

Por lo expuesto es recomendable cuidar nuestra salud oral concurriendo periódicamente al Odontólogo quien es el profesional entrenado en la detección de procesos inflamatorios de nuestras encías. Muchas veces éstas infecciones pasan desapercibidas ya que en sus estadíos iniciales provocan pocos síntomas, justamente es en éste momento en donde se debe actuar evitando que la enfermedad se haga crónica