Publicado: - Dic 22, 2016

El ministro de Seguridad de la Provincia señaló que son 16 los jóvenes que fueron trasladados de Corrientes a Goya y que no fueron en calidad de "demorados", sino de "testigos", aunque admitió que la Policía de Santa Fe no cumplió con los convenios interfuerza que rigen las Provincias. Señaló que el Gobernador ya tomó conocimiento de la situación.

Además indicó que los procedimientos se dieron por un exhorto de un Juez de Rosario aunque manifestó la "incorfomidad" de la fuerza de la Provincia debido a las irregularidades con el que se llevó a cabo. También informó que el "Gobernador está en pleno conocimiento de la situación y ha intervenido" y que la Policía de Corrientes está trabajando "con urgencia".

En relación al caso, el Jefe de la Unidad Regional de Goya, Héctor Montiel, describió al procedimiento como "totalmente arbitrario e inncesario", y agregó que "testigos hay en toda la Provincia", y no entenderían por qué vinieron a buscar testigos a Corrientes Capital.

En tanto afirmó que "el Gobernador le ordenó que vaya urgente" y denunció que "los chicos están detenidos y privados de su libertad" en una vivienda en Goya donde, como agravante, no estarían dejando avanzar a los agentes de la fuerza de Corrientes con el fundamento de que podrían "entorpecer el procedimiento", según las palabras de Montiel a Radio Dos.

Aunque Juan Cruz Velazquez, un periodista de Goya y el propio Ortega señalaron que los agentes de Corrientes están en el lugar e instalaron un operativo en toda la cuadra cortando el tránsito de la zona. En tanto Montiel confirmó que los jóvenes "aparentemente están bien" y adelantó que sus familiares "ya han realizado la denuncia en la Jefatura y en el Juzgado Federal de Corrientes".

En tanto, consultados por la razón que habría llevado al traslado de los jóvenes de Corrientes a Goya, desconocen mayores precisiones.