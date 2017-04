La EBY poné a disposición de productores ganaderos 1500 hectáreas para albergar al ganado

Written by Luis Meza Categoría: Locales Publicado: - Abr 24, 2017 - 81

El Subdirector de Administración de la EBY Eduardo Burna confirmóa que ante el daño que sufren los campos por las abundantes lluvias, productores del departamento de Ituzaingó podrán albergar parte de sus animales en una propiedad de la Entidad Binacional Yacyretá.

Si bien no se registraron nuevas lluvias en las dos últimas jornadas, una gran cantidad de hectáreas ya están anegadas. Ante esta situación y considerando que el pronóstico indica que continuarán las precipitaciones, productores de diferentes poblaciones articulan acciones con los Municipios, la Provincia y hasta con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) a fin de tratar de paliar los daños. El traslado de hacienda a otros campos que no estén anegados, los remates y la adquisición de forraje, son algunas de las medidas previstas para los próximos días.

En este contexto, el subjefe administrativo de la EBY, Eduardo Burna comentó que un número considerable de pequeños y medianos productores están con serias dificultades porque sus campos se anegaron. “Aunque el agua ahora baje, el pasto se va a descomponer y no servirá para alimentar a los animales. Si, además se cumplen los pronósticos de que continuará lloviendo, estarán ante una situación aún más complicada”, destacó. Por eso, desde la EBY resolvieron poner a disposición de los afectados, unas 1.500 hectáreas.

“En ese campo suelen llevar la hacienda de las islas cuando hay creciente. Pero ahora, serán utilizadas por los productores del departamento Ituzaingó”, contó Burna, al mismo tiempo agregó que “en la zona de Villa Olivari hay campos muy afectados”.

Con respecto a cuándo se concretara el traslado, explicó que “en los próximos días a través de un trabajo conjunto realizado entre la Fucosa, el Priar, el Inta y otras instituciones, se elevará una lista con el nombre de los productores que necesitarán usar esas tierras y además se consignará la cantidad de animales que llevarán allí. Para esto habrá un cupo, estimo que unas 40 cabezas por ganadero, a fin de que todos puedan tener la posibilidad de preservar algo de su ganado”. Una vez que esté la nómina, la Entidad avanzará con la firma de la documentación que acredite que cede las tierras en comodato. Si bien, el uso del campo de la Entidad no tendrá ningún costo para el productor, éste si deberá solventar los costos de traslado.