Provincia paga el plus de $3.000 y vuelca $240 millones al mercado

El ministro Enrique Vaz Torres confirmó el cronograma de adicional mensual, remunerativo no bonificable. “Este mes pasa de $2.700 a $3 mil y acumula en el año un aumento del 131%”, señaló el jefe de la cartera económica. “Comienza a pagarse este miércoles 13, percibiendo los agentes con Documento Nacional de Identidad terminados en 0, 1, 2 y 3; el jueves 14, cobrarán quienes tengan DNI finalizados en 4, 5 y 6; y finaliza el viernes 15”, adelantó Vaz Torres.

A una semana del pago del adicional extraordinario de 500 pesos, la Provincia inicia mañana el cronograma para abonar, con aumento, el adicional habitual mensual, remunerativo no bonificable, de 3.000 pesos. “El beneficio que alcanza a unos 75 mil agentes de la administración pública provincial, e incluye a jubilados municipales, significa una inversión cercana a los 240 millones de pesos”, afirmó el ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres.

“Este plus mensual, habitual de carácter remunerativo no bonificable, comienza a pagarse este miércoles 13, percibiendo los agentes con Documento Nacional de Identidad terminados en 0, 1, 2 y 3; el jueves 14, cobrarán quienes tengan DNI finalizados en 4, 5 y 6; y el cronograma de liquidación de este beneficio termina el viernes 15”, adelantó Vaz Torres.

“Con la ejecución de todas las medidas salariales, resueltas por el gobernador Ricardo Colombi, el Gobierno Provincial inyectará al mercado local en concepto de pagos a sus trabajadores y a los jubilados, incluyendo a los jubilados municipales, alrededor de 1.820 millones de pesos”, dio a conocer el jefe de la cartera económica provincial.

EVOLUCIÓN DE INVERSIÓN

“Este nuevo crecimiento de la inversión mensual en salarios también se debe a la medida decidida por el Gobernador de adelantar los aumentos previstos para octubre. El total acumulado de 1.820 millones de pesos de inversión salarial durante septiembre se compone del pago de los haberes, que superará los 1.540 millones; el plus extraordinario de 500, que asciende a otros 40 millones de pesos; y de adicional habitual de 3.000 pesos, que significan 240 millones de pesos”, detalló Vaz Torres.

En el último cuatrimestre del año, sumando los adicionales y haberes, más el segundo medio aguinaldo, el Gobierno Provincial invertirá más de 8.300 millones de pesos en salarios; elevando a 21.500 millones de pesos el monto destinado al ingreso de los trabajadores durante todo el ejercicio 2017.

“Este nivel de inversión representa un incremento del 40 por ciento con relación a lo destinamos a salarios el año pasado; duplicando la inflación interanual que rondará el 20 por ciento”; explicó el Ministro de Hacienda y agregó: “Esto implica una recuperación real del salario”.

MÁS DEL 130%

“En septiembre el plus mensual, remunerativo, no bonificable, aumenta desde 2.700 a 3.000 pesos; con estas medidas en todo el año, el beneficio pasó de un inicial a principios de 2017 de 1.300, a 3.000 pesos de bolsillo. Con el aumento, el adicional acumulará un aumento de 131% en el año”, indicó Vaz Torres.

Desde el inicio de esta medida, en septiembre de 2013, el adicional que arrancó en la suma de 400 pesos, creció 650% en cuatro años. “Corrientes es la única provincia del país que apuesta a fortalecer el ingreso de los trabajadores con una suma adicional al salario; y que no sólo lo ha mantenido sin complicar las finanzas, sino que lo hemos multiplicado por siete”, cerró Vaz Torres.