Concejales de ELI promueven acción de amparo por aumento del impuesto inmobiliario que oscila entre el 500 y el 1000 por ciento

Written by Luis Meza
Feb 10, 2017

Los integrantes del bloque de concejales de Encuentro Liberal (ELI) Raúl Motta y el Dr. Jorge Brunel brindaron información a Itured sobre la acción de amparo que presentaron ante el Juzgado Civil y Comercial de esta ciudad por el aumento del impuesto inmobiliario que, según explicaron, oscila entre el 500, 800 y 1000 por ciento.

En diálogo con este medio los concejales Motta y Brunel explicaron que “nuestra presentación, donde promovemos una acción de amparo ante la justicia local, tiene el proposito de que el Juez dicte la prohibición de no innovar tal como lo prevé el artículo 230 del CPCC., y retrotraiga el estado de cosas al momento antes de dictarse el acto atacado, disponiendo que se respete el procedimiento previsto por la ley provincial N° 6.081; y la Carta Orgánica Municipal, para determinar la base imponible, con criterio de razonabilidad, que guarde relación con el proceso inflacionario actual”.

La causa caratulada como MOTTA RAUL Y OTRO C/ MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGO S/ACCION DE AMPARO, tiene como objeto tratar de lograr que la justicia retrotraiga la situación a diciembre del año pasado por considerar a la misma como irrazonable y confiscatorio del AUMENTO DEL IMPUESTO INMOBILIARIO , que oscila entre el 500, 800 y 1000 porciento , esto es según el caso, el que abonaba el año anterior (2016) $1.000, este año debe abonar aproximadamente en algunos caso $6.000 y en otros $10.000, explicaron ambos concejales.

Por otra parte Motta y Brunel detallaron que el proyecto de la modificación de la tarifaria para el año 2017 fue presentada el 12/12/16 cuando la Carta Orgánica Municipal establece en su Art. 147 que el Presupuesto y la Ordenanza Tarifaria el DEM debe enviar al Concejo para su estudio y aprobación antes del 31 de octubre de cada año, por lo que fue presentado fuera del período ordinario y se convocó a una sesión especial donde fue aprobado por los concejales del oficialismo, sin que se haya girado a la comisión respectiva para su estudio. El proyecto, cuyo anexo consta de dentre 35 y 40 fojas, fue tratado y aprobado apenas unos días después, no se pasó a comisión, no hubo el tiempo material que exige el estudio y analisis de una norma de esta naturaleza, por lo que nosostros nos abstuvimos de votar, aseguraron los ediles de ELI.

También se conoció que el bloque de concejales radicales, que en la sesión especial votaron por el rechazo de la norma estarían preparando una presentación ante la justicia (ver nota a Nickisch en radio dos) y que, ante la Defensoría del Pueblo de Ituzaingó los vecinos estarían presentando sus reclamos, por lo que no se descarta que a través de este organismo surga también alguna presentación.