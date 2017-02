Concejales de la UCR Ituzaingó denuncian inconstitucionalidad de la nueva tarifaria municipal

Written by Luis Meza Categoría: Locales Publicado: - Feb 10, 2017 - 56

Concejales de la UCR de Ituzaingó, denuncian que concejales oficialistas aumentaron los impuestos sin análisis ni debate del proyecto de tarifaria, que los incrementos son del 2000% y que la ciudadanía está muy molesta. Estudian presentar una denuncia ante el juzgado contencioso administrativo de Santo Tomé o bien un recurso ante el STJ, por inconstitucionalidad de la ordenanza. Fuente Radio Dos

Hernán Nickisch, concejal de la UCR, de la ciudad de Ituzaingó, comentó “en el mes de diciembre del año pasado, mandaron la modificación del Código Tarifario y del Código Fiscal, en 3 días se hizo la última sesión y por mandato del oficialismo se aprobó. Se han cometido errores gravísimos, del 2000% fueron los aumentos”.

“El bloque ELI de dos concejales planteó un amparo del impuesto inmobiliario el 5,5% del valor del inmueble, hay un tope por ley del 1,5%. Nosotros vamos a plantear la inconstitucionalidad de la ordenanza, nosotros como UCR rechazamos el proyecto” expresó.

“Entró la ordenanza, sin entrar a comisión, sin dictamen, sin análisis se aprobó en 3 días. Además, le otorgan facultades al intendente de actualizar montos sin pasar por el consejo en el resto del año” expuso.

“Se trabaja con la Defensoría del Pueblo, si antes pagaban mil pesos para una habilitación hoy pagan 6 mil pesos” indicó.

“Vamos a presentar al juzgado contencioso administrativo de santo tome o bien el STJ” afirmó.

“Están muy preocupados porque hay jubilados que pagaban $400 y ahora deben pagar $6000, y no les alcanza” enfatizó.

“Caemos todos los concejales en la volteada, le explicamos a la gente que nosotros nos opusimos al aumento” señaló.

“Desde que asumió Piñón no hay diálogo” remarcó.

Candidato a intendente

“No todavía no se ha definido nada, creo que marzo- abril recién se sabrá, Eduardo Burna suena fuerte, el ex intendente Manuel Valdez, Raúl Mota también pretende ser intendente, es empresario local” detalló.