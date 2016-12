Se pronostican lluvias leves a moderadas sobre las cuencas cercanas al embalse de Yacyretá

Written by Luis Meza Categoría: Locales Publicado: - Dic 19, 2016 - 283

La Entidad Binacional Yacyretá informó que los centros meteorológicos de referencia pronostican para la presente semana precipitaciones leves a moderadas sobre las cuencas de aporte más cercanas al embalse de Yacyretá, así como sobre las áreas aledañas a la Central Hidroeléctrica.

Situación operativa de Yacyretá y niveles aguas abajo en las inmediaciones de la represa: Durante la semana pasada el caudal afluente promedio del río Paraná fue de 15200 m3/s, con valor máximo de 16100 m3/s, y mínimo de 14200 m3/s.

Para el día de hoy, Lunes 19 de Diciembre de 2016, se estiman 14200m3/s.

Los caudales esperados en Yacyretá durante la presente semana se estima estarán acordes a la operación de las centrales hidroeléctricas aguas arriba, y a la evolución de las precipitaciones esperadas sobre la cuenca de aporte inmediata a Yacyretá, estimándose una afluencia dentro del rango de los 13500 a 15500 m3/s.

El estado hidrométrico en la zona inmediata aguas abajo de Yacyretá, puerto de Ituzaingó (AR), tuvo durante la semana pasada una tendencia consistente con el comportamiento de los caudales. Los valores máximos y mínimos medidos en el hidrómetro de referencia en dicha zona fueron de 1.80 y 1.70m respectivamente.

En el día de la fecha, , la lectura del hidrómetro del Puerto de Ituzaingó - hidrómetro de referencia en la zona inmediata aguas abajo de Yacyretá (AR) - es de 1.78 m.

Se espera que la evolución de dichos niveles sea similar a los de la semana anterior, con valores próximos a los 1.8 m, bien por debajo de los 3.50 m (nivel de alerta).

Análisis de tendencias a mayor plazo.

La situación hidrológica actual está en concordancia con las consecuencias esperables de los resultados de los análisis de mediano plazo realizados por los centros de referencia, y que han sido puestos en relieve por la Entidad Binacional en sus diferentes informes sobre el tema.

En el contexto actual, el interés principal surge de la comparación de lo verificado recientemente con lo sucedido durante los últimos meses de los años 1983 y 1998, en un contexto de indicadores climáticos similares y de fenómenos hídricos de magnitud comparables. El objetivo es tratar de identificar las tendencias probables a futuro, tomando como base de apoyo la correlación entre los registros históricos de fenómenos climáticos regionales y sus consecuentes, que son los fenómenos hídricos.

La evolución de la señal climática puede visualizarse con la evolución del ONI (Oceanic Niño Index), actualizada al mes de Diciembre de 2016. El ONI es un índice trimestral sencillo que permite establecer la intensidad del fenómeno ENSO (El Niño/La Niña). La evolución de dicho índice indica que la fase "El Niño" está concluida, hallándose en la fase Niña, de carácter débil.

En la siguiente figura puede observarse la evolución de dicho índice hasta el último valor publicado (correspondiente al trimestre Septiembre-Octubre-Noviembre 2016).

Debe considerarse que la señal climática ENSO y la respuesta hidrológica de los ríos en esta región no son simultáneas, pudiendo existir varios meses de "desfasaje" entre ambas. En este sentido, la situación hidrológica actual podría asimilarse a la consecuencia respecto a un estado "Neutro" sucedido algunos meses atrás (ver gráfico más abajo).

En cuanto a la señal hidrológica, la situación puede observarse en el siguiente gráfico.

Con respecto al comportamiento esperable a partir de las próximas semanas, la observación de los años 1983 y 1998 permite inferir que la ocurrencia de crecientes importantes sería poco probable (ver zona remarcada con un círculo en el gráfico de caudales más arriba), siendo el patrón actual similar al del año 1998.

Los escenarios climáticos a más largo plazo previstos por los centros de referencia indican para las cuencas más cercanas al embalse de Yacyretá una tendencia hacia el déficit hídrico. Sobre el resto de las áreas los mapas no marcan tendencia definida

Sobre estas últimas (situadas en la República Federativa del Brasil) se encuentra una importante cadena de embalses con un volumen útil de entre 120 y 130 km3, cuyo nivel de almacenamiento juega un rol importante en el comportamiento hidrológico aguas abajo. A principios del mes de Diciembre de 2016 el valor porcentual promedio ponderado era inferior al 40 %. Si bien este valor es superior a lo verificado para igual período de 2014 y 2015, está por debajo de lo que podría considerarse como normal.

Cabe mencionar que en dichas áreas las precipitaciones presentan una fuerte estacionalidad, conforme a la estadística. Actualmente se encuentran en el denominado "período rico", que es aprovechado para la recarga del sistema de embalses existente. La información publicada por centros especializados muestra que aún dentro de ese período definido estadísticamente, actualmente las precipitaciones se ubican entre normal a debajo de lo normal.

Visualizando el grado actual de almacenamiento de dicho sistema y lo mencionado anteriormente, solamente un escenario con lluvias muy por encima de lo normal durante los próximos meses podría definir un cambio de tendencia de caudales con situaciones de algún compromiso aguas abajo. Por el momento, no es posible visualizar alguna chance en ese sentido.

Yacyretá continuará informando a la población las novedades acerca de estos temas.