Imputan a comisario de Villa Olivari por el delito de abuso sexual simple

Written by Luis Meza Categoría: Locales Publicado: - Jul 19, 2017 - 52

El comisario Sergio Sánchez que fue pasado a disponibilidad, también deberá hacer frente a otra causa que se inició en su contra por haber violado una resolución judicial que le impedía acercarse a la suboficial Liliana Insaurralde.

El acusado de la localidad de Villa Olivari que ya fue pasado a disponibilidad y enfrenta un sumario administrativo por parte de la fuerza, fue imputado por el delito de abuso sexual simple y abuso de autoridad y luego de la feria judicial será citado a declarar por primera vez.

En tanto se le inició otra causa por haber violado una perimetral impuesta por el Juzgado Correccional, que le impedía acercarse a la suboficial Liliana Insaurralde.

La cabo tuvo una entrevista con una psicóloga donde se elaboró un informe y luego por más de una hora declaró ante el fiscal de la causa, donde explicó con detalles el acoso y abuso por parte del comisario Sánchez.

En la causa ya se inició la ronda de testimonios. La denuncia pública del caso y la movilización en la localidad generó un rápido avance en el ámbito judicial.

El primero en declarar fue el padre de la víctima, ex policía.

El hombre compareció, ya que fue el primero que conoció el motivo por el cual Insaurralde había dejado de realizar trabajo de oficina en la comisaría.

También declararon varios policías amigos de la víctima que cumplen funciones en la comisaría de Villa Olivari.

Luego de la feria judicial será, el turno del imputado que podría quedar detenido. Por el momento permanece en libertad.

La joven Insaurralde decidió hacer público el caso ante la pesadilla que vivía. Su vida no fue la misma y tuvo intenciones de matarse.

“El acoso se presenta hace mucho tiempo, primero mandándome mensajes y luego fue aumentando cuando yo ingresé a la Policía”, explicó la víctima en su declaración. “Nosotros hacíamos trabajos de oficina y todo el tiempo me decía que yo necesitaba un amante, un escape”.

“En un momento, este señor me dice que me veía muy contracturada. Se levantó, cerró las ventanas y llaveó la puerta. Se me acercó, me manoseó el pecho y me besó”. “En ese momento yo me corro, entro al baño porque me sentía muy sucia y apunto a la cabeza con mi arma. Tenía ganas de quitarme la vida”, aseguró.

El episodio se registró hace un año, pero recién tomó el valor de denunciarlo hace dos semanas.

Su marido, familiares y amigos la acompañaron en un escrache que se realizó al comisario en la Unidad Regional de Ituzaingó.