El Intendente Piñon pedirá a la Junta Electoral votar el 8-O por razones presupuestarias

El intendente Piñon confirmó al Diario El Litoral de la capital correntina que desistió de convocar la elección de cargos locales el mismo día en que se definen legisladores nacionales, porque esto implicará un gasto para el Municipio. “El lunes (mañana) pediremos a la Junta Electoral que también nos incorporen a la lista de poblaciones que votarán el 8 de octubre”, anticipó el jefe comunal en diálogo con el medio capitalino.

Excepto Ituzaingó, los municipios del interior se adhirieron a la elección provincial del 8 de octubre para elegir también ese día intendente, vice y concejales. Sin embargo, el intendente Oscar Piñon explicó que días atrás fue notificado que votar en otra fecha implicará un costo para la Comuna, por lo que resolvió que solicitará a la Junta Electoral que los incorporen a la lista de las demás poblaciones. Por su parte, Perugorría ratificó que desdoblará sus comicios locales.

Hasta ahora son 70 las comunas que ya notificaron a la Junta Electoral de la Provincia que el mismo día en que se vote para Gobernador, se definirá quiénes serán los integrantes del Ejecutivo Municipal a partir de diciembre del corriente año.

Pero, de recibir el visto bueno de la Junta Electoral de la Provincia, Ituzaingó se adheriría al citado turno de comicios y entonces serían 71 las poblaciones que votarían tanto por cargos provinciales como locales.

“Sucede que nos informaron que votar en otra fecha distinta al 8 de octubre tendrá un costo de alrededor de un millón de pesos. Y si bien queríamos votar el 22 para que la competencia se circunscriba sólo a lo local, no estamos en condiciones de destinar esa cantidad de dinero para una elección”, contó el intendente de Ituzaingó, Oscar Piñon (PJ), quien junto con el vice irán por su reelección y querían evitar que la elección local coincidiera con la provincial. Considerando en este punto que el candidato a gobernador de ECO, es precisamente un ituzaingueño.

“El lunes (mañana) pediremos a la Junta Electoral que también nos incorporen a la lista de poblaciones que votarán el 8 de octubre”, anticipó el jefe comunal en diálogo con El Litoral.

Diferente sería la postura de Perugorría. Según manifestaron a este diario desde el Municipio “tal como se presentó la convocatoria, el 8 se elegirán intendente y vice; y el 22 de octubre se votará por concejales”.

Con respecto al costo que demandará el desdoblamiento, manifestaron que “aún no tenemos precisiones de los costos pero estimamos que no serán tan elevados. Y no es la primera vez que votamos en una fecha diferente, ya lo hicimos en otra oportunidad cuando se eligieron convencionales”.

Así, por lo menos hasta ahora, la única población correntina que el 22 de octubre definiría cargos municipales, en este caso ediles, sería Perugorría.