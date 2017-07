Presentacion de Candidatos a Diputados Nacionales. ECO+Cambiemos alentó a “consolidar la transformación” y sumar al Municipio

Written by Luis Meza Categoría: Locales Publicado: - Jul 14, 2017 - 20

Junto al diputado nacional Gustavo Valdés, los candidatos de ECO+Cambiemos a sucederlo en el Congreso instaron este jueves en la ciudad de Ituzaingó a “consolidar la transformación” en referencia a la gestión del presidente Mauricio Macri en el país y en particular en la provincia de Corrientes. Insistieron en la necesidad de lograr mayoría para leyes claves y alentaron a que el municipio “se sume a este cambio”.

Los candidatos Estela Regidor, Alfredo Revidatti, Sofía Brambilla y Jorge Ferreira Dame se presentaron este jueves al mediodía en Ituzaingó en un acto con nutrida presencia de dirigentes, militantes y vecinos. Tuvo lugar en el salón de eventos ubicado en la céntrica esquina de Corrientes y Antártida Argentina, con la presencia del jefe administrativo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Eduardo Burna y autoridades provinciales.

“Hoy los ituzangueños estamos ante una oportunidad histórica y tenemos la gran responsabilidad de alinear el municipio con la Provincia y la Nación”, sostuvo Valdés al dirigirse a los presentes, a quienes les dijo que “juntos podemos construir el futuro”, en clara alusión a la próxima elección a intendente.

Así fue que el legislador nacional, oriundo del lugar, valoró la obra de desagües cloacales que se construye en la ciudad con una inversión de cien millones de pesos, destacando las gestiones del Gobierno provincial, Burna y demás autoridades de la EBY para su concreción. Luego Valdés anunció la construcción de un nuevo hospital en Ituzaingó, mediante financiación provincial y la donación de un terreno por parte de la EBY.

“Es importante que tengamos memoria y recordar lo que fue el anterior Gobierno nacional, que además de discriminar a Corrientes, era corrupto, porque saquearon el país”, afirmó Regidor, por su parte. Y sostuvo que “con Mauricio Macri demostramos que se puede gobernar con transparencia y sinceridad”.

La candidata de ECO+Cambiemos entendió que “de esta manera se pueden detectar los verdaderos problemas y destinar la plata de los argentinos para los argentinos”. Luego sentenció: “No podemos dejar que nos vuelvan a meter la mano en el bolsillo, hoy el país es diferente y tenemos que defenderlo”. Y afirmó que “nuestra provincia ahora no sufre la discriminación de antes, tenemos el apoyo del Gobierno nacional y tenemos que sumar al municipio de Ituzaingó a este cambio”.

Berón de Astrada e Itá Ibaté

Los candidatos junto a Valdés también estuvieron este jueves más temprano en la localidad de Berón de Astrada, concretando el respectivo acto de presentación en la sede local de la UCR. Allí, al igual que en Ituzaingó, el diputado provincial Adán Gaya tomó la palabra y graficó “la discriminación” del kirchnerismo hacia Corrientes, al denunciar que “en doce años no enviaron ni una bolsa de cal para arreglar el Templete” que resguarda los restos de la casa natal de San Martín en la ciudad de Yapeyú.

El legislador y ex intendente de esa localidad, agregó que “tampoco nos permitían hacernos cargo del arreglo por ser monumento histórico nacional, pero igual no hacían nada, sin embargo ahora en sólo ocho meses, el nuevo Gobierno restauró el Templete, está abierto para todos y eso es una muestra de respeto a los correntinos y todos los argentinos”.

Por la tarde, igual acto realizaron en el Club Camba Cuá de la ciudad de Itá Ibaté, con el acompañamiento del intendente local, Secundino Portela, quien resaltó en la ocasión la próxima obra del nuevo puerto que la Nación financiará su construcción allí y solicitó a los aspirantes al Congreso que gestionen obras complementarias para la localidad.

En tanto, los representantes de ECO+Cambiemos tomaron nota del pedido del jefe comunal y volvieron a insistir en “la necesidad de lograr mayoría en el Congreso que nos permita aprobar las leyes que van a traer el crecimiento y desarrollo, como los proyectos de Primer empleo y Reforma tributaria, que están siendo frenados por los mismos que discriminaban a Corrientes y que se robaron el país entero”.