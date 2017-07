Eduardo Burna aseguró que esperan definiciones y se preparan para votar el 22-10

Written by Luis Meza Categoría: Locales Publicado: - Jul 04, 2017 - 42

Eduardo Burna, como Presidente del Comité de la UCR en Ituzaingó, manifestó que en la localidad “se habla de votar el 22 de octubre. Como se especula que el candidato a Gobernador sea Gustavo Valdes, Piñón quiere votar aparte”. “No coincido con el criterio, pero es respetable. Lo que necesitamos es certeza”, expresó Burna, uno de los que tendría aspiraciones para pelear por la comuna local

“Hay muchas definiciones y lo que resta determinarse son las certezas de las fechas”, dijo Eduardo Burna, quien visitó Corrientes como titular del radicalismo en Ituzaingó.

“Creemos que luego de conocerse los nombres de los candidatos a nivel provincial, iremos avanzando en las candidaturas locales”, sostuvo

El dirigente radical reconoció las intenciones del Ejecutivo de Ituzaingó de no hacer coincidir la elección local con las provinciales: “lo dijo el intendente Piñón en medios provinciales, no hay definición de nada, sólo son especulaciones. El intendente dijo que va a haber elecciones el 22 de octubre, para no estar junto con la provincial, y es entendible porque todos hablan que el amigo Valdes es el candidato a Gobernador, y no va a querer que esa fórmula lleve la mayoría de los votos en nuestra localidad”

“Empezamos a hablar de posibles candidatos, plazos de fechas, convocatorias, son cosas que necesitamos tener presente, aunque vamos a esperar conocer el candidato a gobernador” mantuvo Burna.