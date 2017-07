Ituzaingó está entre las 68 las ciudades fronterizas donde se aplicará el plan de 12 cuotas sin interés

Written by Luis Meza Categoría: Locales Publicado: - Jul 03, 2017 - 54

El programa contará de dos etapas, la primera para todas y la segunda para aquellas ciudades en donde el gobierno local acepte eliminar el régimen de retención de Ingresos Brutos para los comercios. A diferencia del "Ahora 12", será todos los días de la semana y para todos los rubros.

Las ciudades fronterizas que gozarán del beneficio de ofrecer 12 cuotas sin interés para las compras con tarjetas de crédito a partir del 7 de julio próximo serán 68, distribuidas en 15 provincias lindantes con Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Las compras que se realicen con tarjetas de crédito en estas 68 ciudades fronterizas del país se podrán financiar, en 12 cuotas sin interés,tras un acuerdo alcanzado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Tarjetas de Crédito y Compra (Atacyc).

La primera etapa de la promoción irá desde el 7 de julio hasta el 8 de octubre, y está previsto que haya una segunda etapa desde el 9 de octubre al 6 de enero, pero no necesariamente para todas, sino para las localidades que estén en aquellas provincias donde el gobierno local acepte eliminar el régimen de retención de Ingresos Brutos para los comercios en las operaciones con tarjetas.

Según el listado al que accedió Télam en exclusiva, la provincia de Misiones lidera el listado con 13 localidades, que son Posadas, Montecarlo, El Dorado, Esperanza, Iguazú, Bernardo de Irigoyen, San Javier, San Ignacio, Puerto Rico, Santa Ana, El Soberbio, Alba Posse y Concepción de la Sierra.

En segundo lugar se ubica la de Entre Ríos, con 11 ciudades, que son Federación, Concordia, Colón, Gualeguaychú, Chajarí, Villa del Rosario, Santa Ana, Puerto Yeruá, Puerto Liebig, Concepción del Uruguay y San José.

Luego sigue Mendoza con siete localidades: Mendoza Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, Luján, Las Heras y Uspallata.

Por su parte, las ciudades correntinas son seis: Corrientes, Santo Tomé, Ituzaingó, Paso de los Libres, Monte Caseros y Berón de Astrada.

Con cuatro localidades, figuran cuatro provincias; con tres, otras dos; con dos ciudades, tres; y una sola con una.

Ellas son Salvador Mazza, San Ramón, Aguas Blancas, Tartagal, en Salta; La Quiaca, Humahuaca, Tilcara y Purmamarca; en Jujuy; El Calafate, Perito Moreno, El Chaltén y Río Gallegos, en Santa Cruz; y las sanjuaninas de Santa Lucía, Rivadavia, Rawson y San Juan.

En La Rioja aparecen Chilecito, Villa Unión y La Rioja; en Neuquén, Villa La Angostura, Zapala y Chos Malal; en Formosa, la capital del mismo nombre y Clorinda; en Tierra del Fuego, Ushuaia y Río Grande; en Chubut, Esquel y Lago Puelo; en Río Negro, Bariloche y El Bolsón; y en Chaco, Resistencia.

Cuando un comercio vende con tarjeta de crédito, los estados provinciales le exigen a las empresas emisoras de los plásticos que le hagan retenciones impositivas por Ingresos Brutos, cuyas alícuotas van de 3% a 6% dependiendo del distrito.

La diferencia entre esta promoción y el programa Ahora 12, que también financia en 12 cuotas sin interés, consiste en que regirá para todos los días de la semana, y no sólo jueves, viernes y sábados, y alcanzará a todos los productos que un comercio venda, y no sólo los de fabricación nacional.