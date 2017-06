El Gobernador Inauguró Casilla de Turismo y el edificio de la Iglesia en Villa Olivari

Written by Luis Meza Categoría: Locales Publicado: - Jun 21, 2017 - 292

El Gobernador de la provincia, presidió en la fecha la inauguración de la Oficina de Información Turística, situado en la localidad de Villa Olivari, como también la nueva Iglesia de esta localidad en coincidencia con la celebración de su Santo Patrono, San Luis Gonzaga. La primera de las obras mencionadas forma parte de la primera etapa del Plan de Obras Turísticas, perteneciente al Plan Maestro del Iberá y que promueve el desarrollo general de los diez municipios que lo circundan. De esta manera se ratificó que desde el Gobierno Nacional, Provincial y el Comité Iberá se van concluyendo estas acciones previstas en 2017.

El Gobierno Provincial a través del Ministerio de Turismo, el Gobierno Nacional y el Comité Iberá, conjuntamente con el municipio de Villa Olivari, dejaron hoy formalmente inaugurada la Oficina de Información Turística, en el marco de la celebración relacionada a su 51º Fiesta Fundacional y Patronal.

Además del gobernador Ricardo Colombi, el vice gobernador Gustavo Canteros. la ministra de Turismo Inés Pressman, el Comité Iberá, el Intendente local Roberto Sala, miembros del Concejo Deliberante, la comunidad, referentes de municipios cercanos, autoridades de la Entidad Binacional Yacyretá Marcelo Gatti y Eduardo Burna, los senadores provinciales David Do Santos y Sergio Flinta, e invitados especiales vinculados al sector turístico, entre otros.

El Gobierno Provincial, a través del Comité Iberá, informó a la comunidad que -en el marco del Convenio Marco de Cooperación para la Implementación de la Primera Fase del Plan Maestro para el Desarrollo del Iberá- firmado entre el Estado Nacional y el Estado Provincial, entre los Ministerios de Turismo de la Nación y de la Provincia de Corrientes, y ratificado por Decreto 1256 del 30 de Mayo de 2016, van concluyéndose las obras de infraestructura turística en cinco municipios, cuyo plazo máximo de culminación fue de 180 días.

Para la oportunidad se dio una financiación compartida entre Nación y Provincia, garantizándose el 30% de contrapartida provincial, totalizando $ 9.333.493,82 de inversión en obras fundamentales para garantizar la adecuada atención de turistas y visitantes, en puntos estratégicos de Corrientes, para acceder al Parque Iberá: Provincial y Nacional. Los proyectos han sido supervisados por el Ministerio de Turismo de la Nación, el Ministerio de Turismo, el Comité Iberá y fueron elevados a los respectivos municipios, conforme a los manuales de obras de la nación para el sector turístico, siguiendo los procesos administrativos y legales adecuados.

Del Gobernador

El gobernador Ricardo Colombi expresó: “Es una satisfacción para el Gobierno, estar inaugurando esta oficina, en coincidencia con la celebración del Santo Patrono, y sobre todo quiero destacar y profundizar en lo que sostuvo la señora ministra, se trata de una obra, la oficina de Informe Turístico, que es también una oportunidad, porque desde aquí se tiene que hacer conocer todos los atractivo de la localidad, los que tienen que ver con sus recursos naturales, con su cultura, su religiosidad, y así consolidar este paso previo al acceso al gran atractivo del Iberá. Tenemos que hacer que esa industria sin chimenea que es el turismo funcione a pleno, y eso es generar trabajo, oportunidades y posibilidad de crecimiento e ingresos. De eso se trata, ese es el proyecto Iberá, que estamos consolidando con el Gobierno Nacional, con el municipio, y esta obra es una de las tantas que están previstas y que se vienen desarrollando y concluyendo, para hacer realidad la propuesta del plan Maestro y el desarrollo integral de la región”.

Agregando: “Para finalizar, antes de irnos al acto de inauguración de la Iglesia, quiero destacar que hay mucho por hacer y lo seguiremos haciendo en Villa Olivari, para nosotros es muy importante fortalecer esta propuesta de consolidar las inversiones que aseguren las mejores condiciones para el desarrollo de la actividad turística”.

Inés Pressman

El párroco Carlos López fue el encargado de realizar la invocación religiosa en la inauguración de la oficina de Información Turística, a lo que siguió el discurso de la ministra de Turismo de la Provincia, Inés Pressman quién entre otros conceptos expresó: “Esta oficina es una muestra del trabajo conjunto entre la Nación, La Provincia, el Comité del Ibera y el Municipio, y es una expresión muy clara de la importancia que se le asigna a este proyecto, que es el de generar toda la infraestructura para que la actividad turística en torno al extraordinario recurso natural que es el Iberá, genere un fuerte impacto de desarrollo y crecimiento en todas las comunidades de su zona de influencia, y que además forme parte de ese corredor turístico que incorpora los atractivos de la Provincia del Chaco y Misiones, consolidando una propuesta extraordinaria”.

Agregando: “esta oficina situada en la Ruta 12 y en la zona de acceso al portal norte del Iberá, es una oportunidad, para hacer conocer los atractivos, de cada municipio, los que tienen que ver con su cultura, religión, gastronomía, etc. y que se consoliden dentro de un proyecto de explotación turística responsable y sustentable y que genere oportunidades a los habitantes de la zona”.

Finalmente Pressman insistió: “reitero a partir de esta oficina, se presentan oportunidades para los vecinos de Villa Olivari, hay que capacitarse y formarse para poder sacar provecho y tomar las oportunidades que se generan, es un desafío de toda la comunidad, nosotros desde el Gobierno vamos a acompañar pero es importante el trabajo y el empeño que cada vecino ponga”.

Intendente

El intendente Roberto Sala, manifestó: “quiero agradecer la presencia, en un hecho muy poco habitual del Gobernador y el vice de la provincia, los funcionarios, las empresas, y todos los que tuvieron que ver con esta obra, y que respecto de su importancia se explayó claramente la señora ministra. Por lo que solo me queda agradecer, especialmente al señor Gobernador por cumplir siempre su palabra”.

En la Iglesia

En la oportunidad y coincidente con la celebración del día del Santo Patrono, se inauguró la nueva iglesia de la localidad, “San Luis Gonzaga”, oportunidad en que el cura párroco Carlos López, brindó su bendición y dejó sentada la trascendencia que tiene esta casa para los feligreses de Villa Olivari.

Seguidamente el intendente Roberto Sala, también se refirió al tema y expresó: “quiero agradecer esta obra, que nos deja una iglesia totalmente nueva, que permitirá que la actividad religiosa se pueda concretar sin ningún impedimento, y precisamente la inauguramos en el día del Santo Patrono, y quiero repetir que esto se concreta porque el gobernador Ricardo Colombi cumple con su palabra, tenemos una escuela secundaria nueva, un polideportivo cubierto, reparamos la escuela primaria, todo lo que prometió cumplió y hay todavía más proyectos en marcha y así Villa Olivari seguirá mejorando”.

Colombi: “Inauguramos la casa de la unidad”

El gobernador Colombi al hace uso de la palabra en la inauguración de la Iglesia expresó:” es muy importante para mí, en este día del Santo Patrono, poder inaugurar la Iglesia, y haciendo referencia a los expresado por el párroco, puedo decir que se trata de la casa de la unidad, de la vinculación de la comunidad, a partir de la religión, pero para buscar juntos mejores oportunidades, proyectar y generar oportunidades para el futuro. Desde el Gobierno respetamos la libertad de culto, como lo establece la Constitución Nacional y Provincial, y como lo indica nuestra formación que se basa en el respeto del ser humano”.

Agregando a manera de conclusión: “quiero concluir referenciando a lo que expresara el intendente, van a venir más obras, una plaza, nuevas obras de desarrollo urbano, vamos a recuperar la antigua capilla, para fortalecer el lazo histórico de Villa Olivari con el presente y así a través de la cultura y su idiosincrasia generar nuevos atractivos”.

La obra

Centro de informes turísticos - tipología posta: $ 802.916,23. El edificio fue construido en un terreno del municipio de Villa Olivari, con frente sobre Ruta Nacional 12. Es un módulo tipológico de una sola planta de 41,40m², de forma rectangular y de características constructivas tradicionales con la tecnología adecuada para el perfecto funcionamiento del edificio.

El proyecto original contempla distintos locales destinados a: oficina de informes turísticos, kitchenette, sanitario de mujer, sanitario de hombre, sanitario para discapacitado y depósito.

También, cuenta con una galería perimetral en sus cuatro caras, la que al frente presenta mayor una superficie para ser utilizada como lugar de trabajo por los artesanos –artesanato- respondiendo además al clima subtropical de Corrientes y la región.

La Provincia entrega así al Municipio de Villa Olivari la obra con mobiliario completo de la oficina de información turística, equipamiento informático para dos puestos de trabajo, ambientación integral y señalética y contenidos identitarios de Villa Olivari, previstos para la red de oficinas de información turística y centros de interpretación de toda la provincia.

Cabe mencionar, además, que la parquización del terreno se realizó conjuntamente con el municipio.

Obras de interés turístico cultural

Municipios beneficiarios en la primera fase:

1. Villa Olivari: Oficina de información turística (se inaugura hoy 21 de junio).

2. Mburucuyá: Oficina de información turística (próxima a inaugurar).

3. Loreto: Centro de interpretación (a inaugurar).

4. Colonia Carlos Pellegrini: Oficina de información turística y peatonal en obras.

5. Mercedes: Centro de interpretación (en obras).

6. Concepción del Yaguareté Cora: Puesta en valor del acceso y Camino de Belgrano (concluidas para inaugurar en vacaciones de invierno con un espectáculo chamamecero).