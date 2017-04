La Policía informó sobre Arrebato de cartera con $1500, un ladrón que quedó atrapado en el techo

Written by Luis Meza Categoría: Locales Publicado: - Abr 18, 2017 - 348

Desde la Unidad Regional VI de la Policía de Corrientes con asiento en esta ciudad se informó sobre distintos hechos delictivos que se dieron en el fin de semana largo. Este el parte de prensa.

COMISARIA PRIMERA

01) SUP./ ROBO

SINTESIS DEL HECHO: que en fecha 15/04/17 siendo las 00:30 horas aproximadamente, una ciudadana de apellido DU RIETTS, mayor de edad, quien se hallaba afuera de su domicilio sito en calle Antártida Argentina y Francisco López de esta ciudad fue víctima de un hecho delictivo tipo arrebato, siendo los autores del hecho dos sujetos del sexo masculino quienes se desplazaban en una motocicleta de 110 c.c., de color oscuro, donde uno de ellos desciende del rodado y se acerca a la víctima y le pide le entregue el celular, ante la negativa le arrebata una cartera y sale corriendo subiéndose nuevamente a la motocicleta dándose la fuga por distintas calles de la ciudad. Que el elemento sustraído (cartera tipo de cuero) contenía: la suma de $1.500 y tres (03) llaves.

02) DE OFICIO P. SUP./ TENTATIVA DE HURTO CALIFICADO

SINTESIS DEL HECHO: en la fecha 17/04/17 en horas de la madrugada una persona del sexo masculino, quien fuera identificado con el apellido GAMBOA, mayor de edad, intento cometer un hecho ilícito tratando de ingresar al domicilio sito en calle Buenos Aires Nº 2357, por un respiradero del techo, quedando este sujeto atrapado con la mitad de su cuerpo, situación por el cual a los gritos solicitaba auxilio, alertando a los vecinos, quienes dieron aviso a la autoridad policial, haciéndose presente con personal de Bomberos voluntarios de esta ciudad, y en conjunto logran sacar a este individuo del lugar donde estaba atascado, prontamente fue trasladado (descompensado) en una ambulancia hasta el Hospital local, quedando en observación con custodia policial. Se activan diligencias de rigor.

COMISARIA SEGUNDA

SUP. HURTO EN GRADO DE TENTATIVA

SINTESIS DEL HECHO: Que en fecha 14/04/2017, en horas de la noche, se tomó conocimiento que en el domicilio sito en calle 4 casa Nº 2 del Bº Gral. San Martin de esta ciudad, la propietaria de la finca al encender la luz de la galería del patio se encontró con la sorpresa que había ingresado una persona de identidad desconocida encapuchada a su propiedad, quien rápidamente se da a la fuga por la parte lateral. Por tal situación se realizó una búsqueda de esta persona con personal policial por la zona con los datos brindados por la damnificada con resultado negativo. Por el hecho no existen elementos sustraídos ni personas aprehendidas. Se continúan con las Investigaciones de rigor.

COMISARIA TERCERA

SUP. ROBO

SINTESIS DEL HECHO: Que en fecha 13/04/2017, se tomó conocimiento que en el domicilio sito en calle Madariaga y Juan Rivera de esta ciudad, personas de identidad desconocidas ingresaron al interior de una vivienda de fin de semana propiedad de un ciudadano de apellido BOICO, que el o los malhechores cortaron una de las rejas que posee uno de los laterales de la misma, sustrayendo los siguientes elementos: (01) MOTOR DE LANCHA, marca Yamaha, de 15 HP como así también varias herramientas de trabajo. Se continúan con las Investigaciones de rigor.